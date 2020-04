50.000 contas Call of Duty: Warzone bloqueadas por uso de “batota”

As empresas começam a não ter paciência para aturar jogadores desonestos. Como tal, algumas estão a eliminar os utilizadores que não sigam os métodos propostos pelas plataformas. Numa ação de limpeza de batoteiros, a Activision, distribuidora do Call of Duty: Warzone, referiu que baniu desde o passado dia 11 de março 50 mil jogadores da sua plataforma.

O Warzone foi desenvolvido pela Infinity Ward e Raven Software e publicado pela Activision. Este título permite o combate multijogador online entre 150 jogadores na cidade fictícia de Verdansk, que é vagamente baseada na cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Call of Duty endurece medidas contra os batoteiros

A 11 de março, a Activision e Infinity Ward fizeram a sua entrada conjunta no género de batalha royale através do lançamento de Call of Duty: Warzone. Disponível gratuitamente no PC, Xbox One e PlayStation 4, o título conquistou mais de 30 milhões de jogadores num período de apenas 10 dias.

Agora, Activision anunciou que, desde o lançamento do jogo, mais de 50.000 contas de jogadores que estiveram envolvidos em atividades injustas foram permanentemente banidas. A editora de jogos de vídeo também comentou as medidas que foram postas em prática para reforçar as suas políticas antibatota, e a forma como planeia comunicá-las aos utilizadores que continuam.

Assim, foram delineadas as seguintes medidas concretas para combater os trapaceiros:

As nossas equipas de segurança monitorizam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para investigar dados e identificar potenciais infrações.

As equipas revêm todos os possíveis batoteiros e hacks, o que inclui identificar o uso de aimbots, wallhacks e muito mais.

Estamos a trabalhar para melhorar o nosso sistema dentro do jogo para reportar possíveis batotas. Estão já em andamento planos para agilizar a interface do utilizador para uma experiência de comunicação mais perfeita. Todos os relatórios recebidos no jogo são analisados e filtrados com base em dados-chave.

Uma vez concluídas as investigações, continuaremos a trabalhar o mais rápido possível para banir.

Referiram os responsáveis do jogo.

Empresa quer denunciar os batoteiros e os métodos usados

Além destas medidas, a Activision também reconheceu que tem de ser mais dura a discutir e incrementar as suas medidas antibatota. Contudo, este tipo de ação obriga a alocar muitos recursos para fazer valor as medidas.

Para que os jogadores tenham consciência das medidas e respetivas penalizações, a empresa planeia fornecer uma contagem regular de novas proibições de contas que são emitidas. Nesse sentido, as informações serão disponibilizadas no mesmo blog em que as últimas notícias foram publicadas, embora possa ser mostrada e atualizada diariamente numa página separada ou mesmo dentro do jogo.

Portanto, se a ideia é fazer batota, cuidado que poderá ser um dos próximos a ser abatido!