5 novas apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Novas aplicações Android

Planta – Keep your plants alive

Quer ter plantas em casa, mas não faz ideia de como cuidar delas? Não está sozinho e até para cuidar delas existem apps que ajudam.

Com a app Planta aponte a câmara e identifique as plantas que tem por casa. Perceba onde as deve colocar considerando a exposição solar, saiba quando as deve alimentar e o que fazer que já estiverem quase a morrer…

Homepage: Strömming AB

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

Goyabu Animes

Para os fãs da cultura japonesa e do universo anime esta é a app ideal. Tem uma lista de 2700 animes prontos a serem assistidos durante horas.

A app conta com uma excelente pontuação de 4,7 estrelas com mais de 100 mil downloads.

Homepage: Yabu Corporation

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 Estrelas

Lidl Plus

O Lidl lançou uma nova app onde além de todos os folhetos promocionais, ainda conta com cupões de desconto que pode utilizar nas suas compras.

Volume Scheduler

A app Volume Scheduler permite controlar o volume do smartphone de forma automática. Basta programar horários e ações e o volume é ajustado.

Por exemplo, ao poderá programar o smartphone para não tocar ao fim de semana, para tocar mais baixo durante a noite, ou apenas para vibrar durante o horário de trabalho. As opções são infinitas.

Spacecraft Granular Synth

Esta app vai ajudá-lo a colocar a sua criatividade a funcionar criando texturas, paisagens sonoras e ritmos a partir de sons produzidos com a sua voz ou captados no meio ambiente.

Todo o controlo pode ser feito a partir do smartphone.