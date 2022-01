5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Aplicações para Android

Tor Browser: Official, Private, & Secure

O Tor Browser é a ferramenta que garante o acesso à rede Tor e que, por consequência, dá aos utilizadores a segurança e da privacidade que necessitam para aceder a qualquer site da Internet.

Para as pesquisas na Internet, o Tor Browser usa a opção mais óbvia e com provas dadas ao longo dos anos e este trabalho é entregue no DuckDuck Go.

Homepage: The Tor Project

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Comics

Comics é a app ideal para quem gosta de bandas desenhadas, com inúmeros livros disponíveis. A biblioteca é enorme mas apenas disponível em inglês. O serviço de assinatura para quem quer ter um acesso alargado também só está disponível para os EUA, ainda assim surge como uma excelente opção.

Homepage: comiXology

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 Estrelas

Asana

Organize e faça a gestão de todos os planos, projetos e processos da sua equipa com a plataforma Asana. Com esta plataforma é possível capacitar os recursos humanos de instrumentos que os ajudem a focar-se no trabalho.

Os gestores podem, por exemplo, facilmente adaptar e priorizar tarefas, produzir relatórios e partilhar listas de tarefas com colaboradores.

BlackPlayer EX

Apesar dos serviços de streaming estarem na moda, há ainda muita gente que mantém a música localmente. O BlackPlayer inclui por exemplo, a opção Descobrir que alterna entre visualizações de 10 segundos de faixas raramente reproduzidas na sua biblioteca continuamente, até que decida o que ouvir em seguida.

Há também um editor de tags integrado e várias opções de personalização para estilos de botão, fontes, temas e notificações de reprodução.

Homepage: FifthSource

Preço: 3,59 €

Pontuação: 4,6 Estrelas

Copy Me That - recipe manager, list, planner

Dentro das inúmeras opções de apps para gerir as suas refeições e até a lista de compras da semana, hoje trazemos a app Copy Me That.

Com esta app pode facilmente adicionar receitas que encontra na internet, criar o plano semanal de refeições e, a partir daí, ter a noção exata dos ingredientes que vai necessitar utilizar, e preparar a lista de compras com base nessas escolhas.