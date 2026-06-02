3 milhões de euros para distribuição de jornais no interior

O Governo vai avançar com um concurso público internacional de três milhões de euros para garantir a distribuição diária de jornais em papel nos territórios de baixa densidade durante os próximos três anos.

A iniciativa, integrada no Plano de Ação para a Comunicação Social, pretende combater o risco de isolamento informativo em várias regiões do país e assegurar o acesso à imprensa escrita em zonas onde a atividade tem vindo a perder sustentabilidade.

Falta de jornais: Governo quer evitar “desertos noticiosos” no interior

O concurso terá um valor de um milhão de euros por ano e será dividido em dois lotes geográficos: um destinado às regiões Norte e Centro e outro que abrange Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

O objetivo passa por incentivar a entrada de novos operadores no mercado da distribuição, promover a concorrência e garantir que os jornais continuam a chegar regularmente a todo o território continental.

Apoio chegará a 96 municípios

O modelo de apoio prevê a cobertura de 96 municípios de baixa densidade populacional, com diferentes níveis de comparticipação financeira. Os apoios mais elevados, equivalentes a 125% dos custos de referência, serão atribuídos aos 26 concelhos com menos de cinco mil habitantes e densidade populacional inferior a 18 habitantes por quilómetro quadrado.