12 gadgets da Anker e UGREEN para ter no seu carro (alguns com desconto)
Como já mostrámos anteriormente, pequenos acessórios podem fazer uma grande diferença no dia a dia. Indo além das powerbanks e dos suportes para smartphone, há gadgets que pode dar um “jeitaço” ter no carro, sempre à mão.
Nem sempre damos importância aos pequenos acessórios que transportamos connosco, mas basta ficar sem bateria no telemóvel durante uma viagem ou precisar de carregar outro dispositivo para perceber a sua utilidade. Felizmente, existem soluções simples e relativamente económicas que podem facilitar o dia a dia e evitar alguns contratempos.
Marcas como a Anker e a UGREEN, reconhecidas pela qualidade e fiabilidade dos seus gadgets, têm várias propostas interessantes para este efeito. Eis algumas:
Anker Carregador de Carro USB C 75W
Carregador de Isqueiro Rápido Tipo-C Ultra Compacto com Cabo Retrátil, Adaptador de Carro para iPhone 16/15 Series, MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy, AirPods
Anker Carregador de carro USB C 167,5 W
Com 3 portas; Ultracompacto, para MacBook Pro Air, iPhone 18 pro Max 17 16 15 14 13, Samsung S24 S23, iPad Pro, AirPods
Anker Prime MagSafe
Carregador de carro Qi2 25W
UGREEN Nexode 60W
Carregador de carro USB C retrátil Car Charger USB C 30W
UGREEN Suporte móvel para carro magnético MagSafe
Telefone carro rotação de 360° para salpicos compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 Galaxy S25 S24 cinzento
UGREEN Suporte móvel para carro MagSafe
360° rotação suporte telemovel; Magnético gancho metálico para grelha de ar compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 Galaxy S25 S24 preto
UGREEN Suporte móvel carro para MagSafe com ventosa potente
Telefone carro rotação de 360° para salpicos compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S25 Ultra S25 S24 Pixel 10
UGREEN Suporte móvel carro para Magsafe altura ajustável
Suporte de telemóvel carro magnético para grelhas de ventilação compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 outros
UGREEN Suporte móvel carro Magsafe suporte
Suporte telemóvel carro magnético para grelha de ventilação, compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S25, S24 Pixel 10 9 com fixação de clipe
UGREEN Receptor Bluetooth 6.0 Jack AUX
Adaptador USB Bluetooth carro; Aux Auxiliar conector áudio carro mãos livres para estéreo doméstico altifalante auriculares
UGREEN Receptor Bluetooth 6,0 Jack3,5 mm
Adaptador emissor Aux A2DP chamadas mãos livres para carro altifalantes bateria de 15 horas de duração
Anker Zolo Power Bank com cabo USB C integrado
(45 W, 20000 mAh, 2 cabos); Para iPhone 18 pro Max/17/16/15/14/13, MacBook, Galaxy e iPad
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