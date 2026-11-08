12 gadgets da Anker e UGREEN para ter no seu carro (alguns com desconto)

Como já mostrámos anteriormente, pequenos acessórios podem fazer uma grande diferença no dia a dia. Indo além das powerbanks e dos suportes para smartphone, há gadgets que pode dar um “jeitaço” ter no carro, sempre à mão.

Nem sempre damos importância aos pequenos acessórios que transportamos connosco, mas basta ficar sem bateria no telemóvel durante uma viagem ou precisar de carregar outro dispositivo para perceber a sua utilidade. Felizmente, existem soluções simples e relativamente económicas que podem facilitar o dia a dia e evitar alguns contratempos.

Marcas como a Anker e a UGREEN, reconhecidas pela qualidade e fiabilidade dos seus gadgets, têm várias propostas interessantes para este efeito. Eis algumas:

Anker Carregador de Carro USB C 75W Carregador de Isqueiro Rápido Tipo-C Ultra Compacto com Cabo Retrátil, Adaptador de Carro para iPhone 16/15 Series, MacBook Pro/Air, iPad, Galaxy, AirPods Ver na Amazon

Anker Carregador de carro USB C 167,5 W Com 3 portas; Ultracompacto, para MacBook Pro Air, iPhone 18 pro Max 17 16 15 14 13, Samsung S24 S23, iPad Pro, AirPods Ver na Amazon

Anker Prime MagSafe Carregador de carro Qi2 25W Ver na Amazon

UGREEN Nexode 60W Carregador de carro USB C retrátil Car Charger USB C 30W Ver na Amazon

UGREEN Suporte móvel para carro magnético MagSafe Telefone carro rotação de 360° para salpicos compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 Galaxy S25 S24 cinzento Ver na Amazon

UGREEN Suporte móvel para carro MagSafe 360° rotação suporte telemovel; Magnético gancho metálico para grelha de ar compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 Galaxy S25 S24 preto Ver na Amazon

UGREEN Suporte móvel carro para MagSafe com ventosa potente Telefone carro rotação de 360° para salpicos compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S25 Ultra S25 S24 Pixel 10 Ver na Amazon

UGREEN Suporte móvel carro para Magsafe altura ajustável Suporte de telemóvel carro magnético para grelhas de ventilação compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 14 outros Ver na Amazon

UGREEN Suporte móvel carro Magsafe suporte Suporte telemóvel carro magnético para grelha de ventilação, compatível com iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S25, S24 Pixel 10 9 com fixação de clipe Ver na Amazon

UGREEN Receptor Bluetooth 6.0 Jack AUX Adaptador USB Bluetooth carro; Aux Auxiliar conector áudio carro mãos livres para estéreo doméstico altifalante auriculares Ver na Amazon

UGREEN Receptor Bluetooth 6,0 Jack3,5 mm Adaptador emissor Aux A2DP chamadas mãos livres para carro altifalantes bateria de 15 horas de duração Ver na Amazon

Anker Zolo Power Bank com cabo USB C integrado (45 W, 20000 mAh, 2 cabos); Para iPhone 18 pro Max/17/16/15/14/13, MacBook, Galaxy e iPad Ver na Amazon

Leia também: