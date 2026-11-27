Hoje, para fazer humor, já não é necessário uma rábula com um enredo engraçado. A atualidade do mundo é toda ela uma história de coisas tão ridículas que a piada faz-se sozinha.

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Anedotas com humor

Se tivesse dois apartamentos de luxo, doaria um para o partido?

Sim – respondeu o alentejano.

E se tivesse dois carros de luxo, doaria um para o partido?

Sim – respondeu, novamente, o valoroso militante.

E se tivesse um milhão na conta bancária, doaria 500 mil para o partido?

É claro que doaria – respondeu o orgulhoso camarada.

E se tivesse duas galinhas, doaria uma para o partido?

Não – respondeu o camarada.

Mas porque doaria um apartamento de luxo se tivesse dois, um carro de luxo se tivesse dois e 500 mil se tivesse um milhão, mas não doaria uma

galinha se tivesse duas?

Porque duas galinhas eu tenho!!!!!

Uma pequena menina vai ver a mãe e diz:

– Mãe! Desta vez eu sei como se faz para ter filhos!

– A sério? Então diz lá?

– Papá e mamã estão na sala, o pai chega sem roupa, quando a coisa fica dura, a mãe coloca-a na boca e…!

Mãe faz um grande sorriso e corrige o erro da sua filha:

– Não querida … isso é para receber presentes!

O velho Alentejano e o punk com crista de galo.

Em pleno Baixo Alentejo, um velho Alentejano entra numa camineta da carrêra, senta-se num banco mesmo em frente a um punk de cabelos compridos, com uma crista de cabelo parecida com a de um galo e com madeixas verdes, azuis, rosa e vermelhas.

O velho fica a olhar para o punk e o punk a observar o velho, ambos calados.

O punk vai ficando cada vez mais nervoso, até que não aguenta mais e pergunta ao velho:

– O que foi, amigo? Você nunca fez nada de diferente, quando era jovem?

O velho responde:

– Atão nã havera de fazeri? Quando era gaiato fou o amor com uma galinha… e, quando te vi, pensei cá com os mê botões:

– “…Será que este cabrão é mê filho ?

Um amigo apanha outro no WC a urinar sentado na sanita, admirado diz:

– Mas o que é isto, os homens mijam de pé! O que te aconteceu?!

Explica o homem:

– Olha, na 2.ª feira passada saí com uma loira, 1,80 m, seios fartos, um corpo inacreditável, e na “hora H” murchei! Na 3.ª feira saí com uma morena, 20 anos, corpo firme, carinha laroca, e na “hora H” murchei! Na 4.ª feira foi com uma ruiva, murchei! Na quinta-feira, com uma cota enxuta, tudo em baixo…

O amigo, indignado, pergunta-lhe:

– E pá, tudo bem, murchar faz parte, acontece a qualquer um, mas porquê mijar sentado?

Responde o homem:

– Então tu achas, que depois disto tudo ainda vou dar a mão a este traidor?!

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Se corresse bem não era tão divertido

É cada maluca neste mundo

Muito bom este truque… do curioso!

Isso, dá ideias… o rapaz até gelou

Deu sismo de nível 3 na escala de Richter

Não vão acreditar neste acidente

Fdx que alívio

Tocando no botão, até ganhou superpoderes

Sempre muito interessante saber como se fazem estas coisas

Já começam os tops do melhor de 2026

Navio com 7 mil toneladas de gasóleo afundou no mar junto a Ibiza

Mourinho não responde eo Pedro Mourinho, o primo, porque o tratam mal

Amor… viste que a coisa encolhe?

Bom fim de semana.