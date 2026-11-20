O mundo continua um caos. Amigos improváveis, romances políticos e divórcios à europeia, com um toque ocidental. No fim, até a guarda partilhada do cão precisa de uma cimeira.

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Anedotas com humor

“A origem dos maridos”

Deus prometeu às mulheres, enquanto criava maridos, que ia fazê-los fiéis, obedientes, bonitos, carinhosos, inteligentes, compreensivos e bons maridos, como também seriam encontrados em todos os cantos do mundo.

No fim Ele fez a Terra redonda.

O Toino, sortudo, e a Mariana conheceram-se numa festa e acabaram num hotel. No dia seguinte, entre olhares apaixonados, o Toino disse:

– Pela maneira como mexias no meu cabelo, deves ser cabeleireira.

A Mariana respondeu:

– Bruxo! Sou mesmo! E sabes uma coisa? Eu acho que tu és do PS.

O Toino ficou de boca aberta, completamente abismado. Quis logo saber como é que ela adivinhou tão facilmente o partido dele.

A resposta dela veio rápida:

– É muito simples – disse ela – quando estavas por baixo, gritavas muito e quando estavas por cima não sabias fazer nada!

O médico liga para o paciente numa aflição enorme.

– Desculpe, Sr. António, passei a receita errada, em vez de ser para a sua diarreia, receitei um calmante. Como se está a sentir?

– Estou todo cagado, mas tranquilo.

Esposo sentado no sofá chega a esposa e pergunta.

– Que vais fazer hoje?

– Nada!

– Mas não fizeste isso ontem?

– Sim, mas não terminei.

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Bom fim de semana.