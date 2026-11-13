E Porque Hoje é Sexta

A tempestade Charlie foi uma desilusão para muita gente. Não arrancou telhados, não destruiu casas e ainda teve o desplante de deixar a eletricidade ligada. Agora há famílias que vão passar os próximos cinco anos a comer atum à luz das velas, enquanto acabam o papel higiénico que compraram na pandemia.

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Anedotas com humor

Um casal dá um passeio pelo campo. Chegando a um local onde já tinham estado tempos atrás, a mulher diz para o marido:

– Querido, vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, há vinte anos?

O marido tira as calças, a mulher encosta na cerca e o marido salta em cima com toda a pressa. Fazendo-o como nunca tinham feito antes. Ela grita, contorce-se e agita-se descontroladamente, quando terminam, ela quase desmaia sem forças. Depois de a levar para o carro e a reanimar, o marido diz:

– Bem, querida, não te agitavas desta maneira naquela vez em que fizemos amor aqui há vinte anos!

A mulher, ainda a recuperar o fôlego, finalmente consegue falar:

– Há vinte anos, a porra da cerca não era elétrica.

Todos os dias o coelho passava pela toca do lobo e vendo os lobinhos perguntava:

– O vosso pai está?

Os lobinhos respondiam-lhe que o pai lobo não estava ao que o coelho dizia:

– Façam o favor de lhe dizer que o coelho passou por aqui e que qualquer dia o enr@b@.

Os lobinhos ouviam e ficavam em grande choradeira.

A cena repetia-se até que um dia o lobo farto das fanfarronices do coelho perguntou aos lobinhos:

– A que horas é que esse filho da p*ta do coelho passa por aqui?

Os filhotes disseram-lhe e, no outro dia, o lobo resolveu esconder-se. Quando o coelho chegou, e depois de fazer a pergunta sacramental, o lobo saiu do esconderijo a gritar:

– Enr@b@-me lá se fores capaz!!!

O coelho vê o lobo e desata a fugir a toda a velocidade. O lobo furioso sai atrás dele, mas o coelho passa debaixo de um velho tronco de árvore furado. Cego de raiva, o lobo não vê o tronco e fica preso nele.

O coelho, nas calmas, aproxima-se do lobo preso, levanta-lhe a cauda, olha para o olho do cu e diz:

– Eu até NEM gosto disto, mas prometi aos miúdos.

A mulher desapareceu e o marido vai à polícia.

– A minha mulher desapareceu há 48 horas… Saiu para ir ao shopping e não voltou…

Pergunta o guarda:

– Qual a altura e o peso dela?

– Não faço ideia.

– Ela é magra, gorda, atlética?

– Ela não é magra, mas também não sei se é atlética. Ainda por cima anda sempre com dietas…

– Qual a cor dos olhos?

– Atualmente não sei… Têm várias lentes de contacto coloridas…

– Qual a cor dos cabelos?

– Não sei… Ela muda no mínimo 4 vezes no ano, atualmente… não sei!

– Como é que ela foi ao shopping?

– Com a minha moto.

– Qual é a moto?

– Uma Dragstar vermelha, pneus metzeler 170/80-15 na traseira e 100/90-19 na dianteira, comando avançado, com bomba de combustível a vácuo, protetor de motor Dalava’s, banco Pedrinho, guiador seca suvaco, lâmpada de led, alforges laterais, suporte de telemóvel de alumínio do lado direito do guiador…

Ao sair a moto tinha 30.102 km rodados.

– Fique calmo, nós vamos localizar a sua moto.

Um grupo de portugueses, após uma ida à Argentina, chegou à fronteira do Brasil. O polícia da alfândega brasileiro deu uma volta ao redor do carro e disse aos portugueses…

— Vocês não podem passar não!

— Mas por quê? — perguntou o português que ia a conduzir…

— É porque vocês são cinco num Audi A Quatro.

— E depois? Qual é o problema? — disse um dos portugueses. — Se o senhor olhar os documentos vai ver que é um carro de cinco lugares.

— Isso não me interessa, — disse o fiscal brasileiro. — O meu comandante falou que num Audi A Quatro só pode ter quatro passageiros…

— Mas isso é um absurdo! — indignou-se outro português… — Vá chamar o seu comandante, nós queremos falar com ele. Tenho certeza de que nos vamos entender.

— Agora não é possível, ele está muito ocupado!

— Ocupado com o quê?

— Com os dois caras do Fiat Uno.

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Ai que dores…

Que nó… rapaz!

Caray que deve ter doído essa chapadona

Namorado pirocudo!!!

Este não é o Pedro Pinto do Chega?

E como estará o tempo na Nigéria?

Por estas mãos já passaram muitos preservativos

Que put… de golo

Polícias salvam mulher presa em carro em chamas

Chinês furioso invade prédio do governo com uma escavadora

Reporter da CMTV destaca uma poça de água… BRUTAL inundação!

Bom fim de semana!