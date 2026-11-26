A fabricante chinesa de automóveis elétricos mostrou o seu novo robô humanoide em Guangzhou, com produção em massa prevista para janeiro e vendas a partir do segundo trimestre de 2027.

A XPENG apresentou o IRON, o seu mais recente robô humanoide de uso geral, durante a oitava edição do AI Day, realizada em Guangzhou. A empresa aproveitou o evento para dar a conhecer a Turing Physical AI Architecture, também designada VLA 3.0, uma arquitetura que pretende ligar modelos de Inteligência Artificial (IA), computação, perceção, controlo e hardware tanto nos seus veículos como nos robôs.

Um robô com 76 graus de liberdade e 1500 pontos de sensibilidade

Segundo a XPENG, o IRON dispõe de 76 graus de liberdade e de mais de 1500 pontos de deteção tátil, que cobrem mais de 80% das zonas-chave do corpo. A computação é assegurada por três chips Turing de desenvolvimento próprio, responsáveis pelos modelos que correm no próprio robô e pelo controlo de todo o corpo.

De acordo com a empresa, o robô consegue navegar de forma autónoma, receber tarefas por voz ou através de uma aplicação, carregar-se sozinho e comunicar situações anómalas. A arquitetura que o suporta assenta em três sistemas que funcionam a velocidades diferentes:

O Sistema 0 coordena as funções do hardware, como a energia, a comunicação e a execução, e devolve ao modelo de IA informação sobre o estado do corpo;

coordena as funções do hardware, como a energia, a comunicação e a execução, e devolve ao modelo de IA informação sobre o estado do corpo; O Sistema 1 , baseado no modelo VLA 2.0, interpreta o ambiente e converte-o em ações em tempo real;

, baseado no modelo VLA 2.0, interpreta o ambiente e converte-o em ações em tempo real; O Sistema 2 trata do planeamento de tarefas de mais alto nível, com recurso a visão e linguagem e a um ambiente de execução de agentes.

A XPENG afirma ainda que a versão 6.4.0 do VLA 2.0 suporta treino em ciclo fechado orientado por agentes, o que, segundo a empresa, torna o treino entre 10 e 12 vezes mais rápido.

One video, one year of XPENG IRON. 🎥 The story of XPENG advanced general-purpose humanoid robot: from doubt to recognition, from lab to production validation. The future of Physical AI? We’re taking it one step at a time. $XPEV https://t.co/a2tdUikgSq — XPENG (@XPENG_Global) November 25, 2026

Calendário: lojas em 2027 e casas mais tarde

Conforme anunciado, a produção em massa do IRON deverá começar em janeiro, e a XPENG planeia iniciar o treino do robô como assistente nas suas lojas de automóveis no primeiro trimestre de 2027. As vendas estão previstas para o segundo trimestre, com entregas esperadas para mais tarde, ao longo do ano.

Em declarações à CNBC, Brian Gu, copresidente da empresa, afirmou que, talvez um a dois anos depois de uma implementação bem-sucedida em ambientes comerciais, a empresa poderá começar a pensar em levar o robô para casa. O responsável sublinhou que os lares colocam exigências adicionais de segurança, nomeadamente na presença de idosos, crianças e animais, bem como requisitos mais elevados de bateria e de consistência de desempenho.

XPeng IRON stepped onto the stage and delivered a bilingual speech. It runs autonomously with no remote control, perceiving, understanding, reasoning and interacting with people in real time. It then opened an “Ask Me Anything” session, taking unscripted, open-ended questions from media on site. #XPeng #XPengTechDay — ThinkerCar (@thinkercar) November 25, 2026

Negócio, chips e ceticismo dos investidores

Gu defendeu que a XPENG se distingue por reunir hardware, software e casos de utilização reais, ao contrário da maioria das startups de humanoides, em especial na China, que se concentram apenas numa parte da tecnologia, como as mãos ou o “cérebro” de IA.

O responsável espera que a robótica se torne uma parte significativa do negócio dentro de dois a três anos, com rentabilidade possível já no próximo ano, e considera que será mais fácil ser rentável na robótica do que no setor automóvel. Aliás, a unidade de robótica angariou 900 milhões de dólares, com uma avaliação de 6,3 mil milhões, na sua primeira ronda de financiamento, liderada pela IDG Capital.

Quanto aos chips, Gu indicou que o desenvolvimento robótico apenas necessita dos chips de condução assistida que a empresa já possui e afirmou que, de momento, não vê alterações na cadeia de abastecimento nem na capacidade de os obter, o que sugere um impacto limitado das restrições norte-americanas à venda de chips avançados da Nvidia à China.

Os investidores, por sua vez, parecem céticos, uma vez que as ações da XPENG, cotadas em Nova Iorque e em Hong Kong, desvalorizaram mais de 55% este ano, num contexto de quedas generalizadas no setor e de enfraquecimento do mercado automóvel chinês.

Na China, o setor dos humanoides enfrenta ainda maior escrutínio regulatório ao nível do financiamento, depois da entrada em bolsa da Unitree e da posterior queda das ações.

Primeiro robotáxi da XPENG previsto para 2027

Entretanto, a estratégia de IA física da XPENG estende-se aos veículos, com o sistema de controlo de movimento X-VMC 2.0 e uma função de desaceleração adaptativa que, em testes em trânsito urbano congestionado, terá aumentado em 12,4% a autonomia utilizável face à recuperação de energia desligada. A função deverá chegar por atualização over-the-air em dezembro de 2026.

A empresa referiu ainda que o programa de robotáxi passou de testes com condutor a testes sem condutor e obteve uma qualificação de operação de demonstração L4 em Guangzhou, estando o YOYO-01, o primeiro robotáxi concebido de raiz, previsto para 2027.

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