Xiaomi Smart Factory funciona 24 horas por dia sem pessoas e começa a produzir este mês

A Xiaomi tem estado a investir em novas áreas e em novos processos para crescer como empresa. As provas surgiram com o seu carro elétrico e agora tem uma nova aposta. Colocará em funcionamento a Xiaomi Smart Factory, uma fábrica de smartphones que funciona 24 horas por dia e sem pessoas.

A nova fábrica será uma “fábrica escura” que poderá funcionar 24 horas por dia e sem pessoas. Além disso, as máquinas da fábrica podem cooperar entre si. A fábrica também pode criar um ambiente livre de pó por si só, com remoção de pó ao nível do mícron.

A qualidade da produção da fábrica será controlada por máquinas inteligentes desenvolvidas pela própria Xiaomi. Espera-se que o processo de produção possa fabricar uma unidade de smartphone a cada segundo. Segundo o vídeo revelado no X, a fábrica inteligente é apenas um pequeno passo para a Xiaomi explorar o futuro.

The next-generation Xiaomi Smart Factory in Changping, Beijing is now in operation. We've invested RMB2.4 billion into this 81,000sqm facility, capable of producing 10 million flagship phones a year. This is also where the new Xiaomi MIX Fold 4 and MIX Flip will be manufactured.… pic.twitter.com/oPcjpGbFNf