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Web Summit regressa a Lisboa com presença recorde da China e mais de 2000 startups

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A Web Summit está de regresso a Lisboa para mais uma edição marcada pela inteligência artificial (IA), robótica e inovação tecnológica. O evento deverá reunir cerca de 70 mil participantes, com os robôs humanoides e a forte presença de empresas chinesas entre as principais atrações.

Lisboa recebe milhares de participantes e startups

A capital portuguesa volta a transformar-se num dos principais pontos de encontro da indústria tecnológica mundial. Entre segunda e quinta-feira, a Web Summit reúne profissionais, investidores, empreendedores e representantes de empresas de diferentes países.

A organização prevê a participação de aproximadamente 70 mil pessoas, mais de 2000 startups e cerca de 900 oradores, que irão abordar algumas das tendências mais relevantes do setor.

Portugal estará representado por 78 empresas, segundo a Startup Portugal, com especial incidência nas áreas da IA e das tecnologias aplicadas à saúde. Também o Brasil terá uma presença significativa, através de uma delegação composta por mais de 200 empresas e coordenada pela ApexBrasil.

A China terá igualmente um protagonismo sem precedentes. Paddy Cosgrave, responsável máximo da Web Summit, revelou no LinkedIn que estarão presentes mais de 30 representantes chineses ligados à IA e à robótica.

Robôs humanoides prometem roubar as atenções

A robótica avançada assume um papel central nesta edição, com quatro robôs humanoides integrados no programa de intervenções.

Outro dos assuntos em debate será o futuro das empresas de software como serviço (SaaS). As portas do evento abriram esta segunda-feira, às 16h30, enquanto as primeiras intervenções no palco principal apontaram para as 18h00.

A cerimónia inaugural contará com a presença do ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Entre os nomes anunciados encontram-se Paddy Cosgrave, Tao Zhang, cofundador da Manus AI, e Matthew Prince, diretor executivo da Cloudflare.

A conferência decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e no MEO Arena, assinalando a sua décima edição na capital portuguesa desde a estreia em 2016.

Leia também:

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Autor: Rui Neto
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