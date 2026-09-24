Vídeo mostra o primeiro combate de MMA entre um humano e um robô humanoide

Já assistimos a robôs humanoide a realizar acrobacias complexas, a correr a velocidades impressionantes e até a demonstrar coreografias de dança perfeitas. No entanto, a fronteira de colocar um destes dispositivos num combate direto contra um lutador de carne e osso ainda não tinha sido cruzada de forma pública – até agora.

O início da era do combate humanoide

O contacto físico direto limitava-se a pequenos acidentes em demonstrações tecnológicas que corriam menos bem. No entanto, esta barreira parece ter sido agora definitivamente ultrapassada.

A empresa REK, especializada no desenvolvimento de robôs humanoides de combate, partilhou um vídeo onde coloca um dos seus androides a treinar com Frankie LaPenna.

Este conhecido criador de conteúdos do TikTok, famoso pelas suas encenações humorísticas, aceitou o desafio de entrar no ringue com a máquina. O registo visual deste momento acabou por gerar uma enorme curiosidade nas redes sociais.

Um confronto que levanta sérias dúvidas

No vídeo com pouco menos de um minuto, o influenciador, devidamente protegido com equipamento almofadado, tenta dar alguns golpes no oponente mecânico, mas sem qualquer sucesso. O robô, equipado com uma cabeça que remete para o universo cinematográfico do Exterminador Implacável, responde com pontapés precisos no peito e na zona abdominal, culminando num golpe final que projeta o homem pelo ringue.

Perante este desfecho, a veracidade física do impacto foi logo questionada por muitos utilizadores. Muitos espectadores apontam que o combate parece ter sido coreografado, sugerindo que o influenciador não aplicou força real nos seus ataques e facilitou a queda dramática.

A força necessária para projetar um adulto daquela forma levanta sérias dúvidas sobre as capacidades reais do androide. O debate em torno da autenticidade do vídeo continua a gerar discussão.

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