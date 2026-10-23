Vídeo: investigadores criam ecrã tátil que pode ser tecido na roupa

Imagine consultar fotografias, reproduzir vídeos ou verificar a temperatura corporal diretamente na manga da camisola. Uma equipa da Universidade Nacional de Singapura desenvolveu fibras eletrónicas que permitem integrar um ecrã tátil no tecido, mantendo a flexibilidade e a capacidade de lavagem da roupa.

Os investigadores criaram uma fibra que desempenha duas funções em simultâneo: apresenta píxeis e deteta o toque. Ao integrar 54 destas fibras numa manga, construíram aquilo que a universidade apresenta como o primeiro ecrã tátil do mundo incorporado numa peça de vestuário desta forma.

O trabalho, liderado por Tural Khudiyev, foi publicado a 21 de outubro na revista Nature e demonstra como o próprio tecido pode funcionar como uma interface digital.

Um ecrã construído com fios eletrónicos

O principal desafio passou por integrar circuitos complexos numa estrutura tão fina como um fio. Para isso, a equipa desenvolveu um método que permite criar pontos de ligação em locais específicos de pequenos condutores isolados.

Um laser expõe as zonas necessárias e um processo de soldadura controlado liga os componentes apenas nesses pontos. Com esta abordagem, os investigadores conseguiram integrar mais de 5000 chips, através de mais de 20 mil ligações elétricas.

Os LED interligados foram depois incorporados numa fibra com várias camadas, recorrendo a um processo de estiramento térmico. O resultado é um fio com cerca de um milímetro de espessura e dez metros de comprimento, que reúne os elementos de iluminação e deteção do toque.

Por baixo dos LED, uma camada sensível à pressão permite identificar o local onde o utilizador toca. Quando o dedo pressiona a fibra, fecha um circuito e o sistema reconhece a posição desse contacto.

A manga já reproduz vídeos e responde a comandos de voz

O protótipo utiliza 54 fibras, cada uma com 96 LED, formando um ecrã de 96 × 54 píxeis, com dimensões de 168 × 105 milímetros. A taxa de atualização chega às 30 imagens por segundo e a profundidade de cor é de 8 bits.

Cada fibra tem um canal de controlo independente, pelo que uma falha numa linha permite que as restantes continuem a funcionar. O sistema também consegue reconhecer vários toques em simultâneo.

Além do ecrã, a equipa integrou fibras com microfone, altifalante e sensores capazes de detetar movimento, orientação magnética, temperatura e luminosidade.

Na prática, a manga consegue executar uma calculadora, apresentar uma galeria de fotografias, funcionar como bússola e receber imagens por Bluetooth. Também responde a comandos de voz, ajusta automaticamente o brilho e altera a orientação da imagem.

A reprodução de vídeo atinge as 30 imagens por segundo, ou 25 quando existe áudio sincronizado. Um sensor colocado na zona da axila permite ainda medir e apresentar a temperatura corporal.

Pode ir à máquina de lavar

Uma tecnologia deste género só será útil no dia a dia se conseguir acompanhar a utilização normal de uma peça de roupa.

Segundo os resultados apresentados, a emissão de luz e a resposta ao toque mantiveram-se praticamente inalteradas após 50 lavagens com detergente numa máquina convencional. O sistema também resistiu a 1000 ciclos de flexão em torno de um raio de cinco milímetros.

O tecido preservou ainda uma respirabilidade comparável à do algodão, poliéster e ganga, mantendo-se dentro dos limites de segurança estabelecidos para o contacto com a pele.

A saúde é uma das aplicações previstas

A equipa pretende agora aumentar a resolução e integrar mais sensores e capacidades de inteligência artificial no próprio sistema.

Uma das aplicações apontadas é o acompanhamento de indicadores de saúde. No futuro, uma peça de vestuário poderá recolher dados através de sensores incorporados nas fibras e permitir que o utilizador consulte essa informação diretamente na roupa.

A utilização de chips mais pequenos e fibras mais finas poderá também abrir caminho a ecrãs maiores e com melhor definição. Segundo os investigadores, estas fibras poderão ser trabalhadas em máquinas industriais de malha, tecelagem e bordado.

Por enquanto, trata-se de um protótipo de investigação. Ainda assim, demonstra uma possibilidade interessante: transformar a manga de uma camisola numa superfície com a qual podemos interagir tão naturalmente como hoje fazemos com o telemóvel.