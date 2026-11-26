A Comissão Federal de Comunicações (em inglês, FCC) dos Estados Unidos autorizou a SpaceX a lançar até um milhão de satélites com capacidade de processamento de Inteligência Artificial (IA), na primeira aprovação de uma constelação completa de centros de dados orbitais.

A SpaceX recebeu luz verde da FCC, a entidade reguladora norte-americana das comunicações, para colocar em órbita a constelação Starmind, composta por até um milhão de satélites equipados com chips de IA. A autorização, anunciada na quarta-feira, é a primeira concedida pela agência a uma constelação completa de centros de dados espaciais, numa área em que outras empresas, como a Google e a Blue Origin, também estão a trabalhar.

O pedido foi apresentado formalmente à FCC a 30 de janeiro e, segundo a SpaceX, o objetivo do Starmind é captar energia solar no espaço para alimentar computação de IA de elevado desempenho e baixo custo destinada à Terra. Mais do que uma simples expansão da rede de Internet Starlink, a empresa prevê uma frota de satélites movidos a energia solar e ligados por laser de elevada largura de banda, que funcionariam como centros de dados interligados e processariam informação para utilização no nosso planeta.

Uma escala sem precedentes

A SpaceX já opera uma das maiores constelações alguma vez montadas, com pouco mais de 11 mil satélites Starlink em órbita, e o Starmind faria aumentar o número total de satélites em órbita da Terra várias dezenas de vezes. Segundo Brendan Carr, presidente da FCC, a decisão abre uma nova fronteira para a infraestrutura de computação e que iniciativas como esta reforçam a liderança económica dos Estados Unidos.

A licença impõe um calendário exigente, que obriga a SpaceX a colocar em órbita o primeiro satélite operacional do Starmind até novembro de 2033, a atingir 10% da constelação (100 mil satélites) até novembro de 2035 e 50% até novembro de 2038. O prazo para a implementação total termina em 2040, o que dá à empresa 14 anos para concretizar o projeto.

Watch @ElonMusk provide a technical update on SpaceX’s capability to manufacture, launch, and operate AI satellites at scale → https://t.co/PSCyWrNsOg https://t.co/vhtr46uax7 — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2026

O que a FCC não aprovou e as preocupações ambientais

A aprovação não abrangeu todos os pontos do pedido, tendo em conta que a SpaceX tinha solicitado uma exceção para que os satélites a operar acima dos 600 quilómetros pudessem ser enviados para as chamadas órbitas cemitério no fim da vida útil, em vez de serem trazidos de volta para se desintegrarem na atmosfera.

A FCC não aprovou este ponto, por considerar que a empresa não forneceu informação suficiente sobre o processo de eliminação proposto, pelo que a autorização fica dependente do cumprimento de requisitos regulamentares adicionais, nomeadamente quanto à gestão de detritos espaciais.

Entretanto, o impacto ambiental foi um dos pontos mais contestados, com várias organizações científicas e ambientais a pedirem à FCC uma avaliação mais abrangente antes da aprovação. A Secure World Foundation instou os reguladores a analisarem os riscos cumulativos para a sustentabilidade da órbita terrestre, e a Sociedade Astronómica Americana alertou para a possibilidade de a constelação interferir de forma significativa com a astronomia feita a partir da Terra.

A FCC optou por não realizar uma avaliação ambiental abrangente, argumentando que várias dessas preocupações ficam fora da sua competência regulatória.

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