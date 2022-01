Tecnologia de ponta apresenta uma fantástica casa pré-fabricada autónoma

A construção de casas tem evoluído ao longo dos anos e os novos materiais, aliados a uma arquitetura ambiciosa, permitem, hoje criar edifícios mais sustentáveis, seguros e com um conforto sem precedentes. O que mostramos agora é um compêndio disso tudo numa casa pré-fabricada, autónoma, que poderá ser levada para onde o proprietário quiser.

The Space é uma casa inteligente, com tecnologia de ponta, que fornece um novo conceito de vida moderna.

The Space: Tudo o que precisa é de um smartphone para a casa funcionar

Na base desta construção está o conceito de liberdade. A casa, fabricada com materiais leves, modernos e seguros, está equipada com o que de mais tecnológico existe. O espaço combina os novos padrões de conforto com a inteligência.

Quando falamos em inteligentes, estamos a referir à utilização de tecnologias para os novos padrões de comunicação, de consumo e aprendizagem automática. Aliás, se repararmos no produto final percebemos que a ideia nos aproxima a passos largos do futuro que imaginamos quando sonhamos em carros voadores.

A iOhouse, sediada em Estocolmo, desenvolveu a casa com o nome The Space. Uma habitação inteligente, sustentável, independente, pois não precisa de nada da 'rede'. Na verdade, apenas precisa de um smartphone para pôr tudo a funcionar.

Os designers da iOhouse equiparam o edifício The Space com todos os serviços modernos de que as pessoas precisam para viver com conforto e liberdade, como água, eletricidade, aquecimento e Wi-Fi.

Do lado de fora, o The Space ostenta uma fachada elegante e futurista que assume uma aparência de tecnologia industrial ao mesmo tempo que fica perto da natureza com janelas do chão ao teto.

No interior, o layout em plano aberto é convidativo, com tons suaves de cinza e pisos de madeira natural sem manchas. Tudo combina com estruturas amplas e abertas para receber muita luz natural.

Edifício "elétrico, autónomo e móvel"

Por falar em luz, é importante salientar que o espaço gera eletricidade a partir de painéis solares fotovoltaicos no telhado e um gerador que funciona com um sistema elétrico de 220 V. Uma bomba de calor de ar e controladores de clima embutidos mantêm a temperatura interna da casa durante as estações quentes e frias.

A estrutura habitacional incorpora também um sistema de recolha de água e contempla igualmente um sistema de esgoto embutido. Tudo isto liberta de facto a casa de estar "agarrada" aos serviços de rede, sejam de saneamento, ou de comunicações.

Isto permite estimular a liberdade que a tecnologia moderna pode oferecer. Assim, a iOhouse integrou várias tecnologias inteligentes na própria construção do The Space.

Desta forma, sempre que os proprietários queiram "mudar a casa de sítio" sabem que nada deixam para trás e que nada de importante gerido por terceiros os vai impedir de colocar a sua casa noutro lugar.