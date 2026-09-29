Starship alcançou a órbita da Terra pela primeira vez, apesar de uma falha na missão

Depois de várias tentativas, a Starship da SpaceX alcançou pela primeira vez a órbita terrestre e colocou em serviço 26 satélites Starlink V3. A missão, porém, foi encurtada devido à falha de um dos motores Raptor.

Starship numa missão com sobressaltos

O lançamento decorreu na madrugada de segunda-feira, a partir do sul do Texas, e a fase inicial correu sem incidentes. Pouco depois da separação do estágio superior, contudo, a nave perdeu um dos seis motores Raptor.

A Starship consegue atingir a órbita com cinco motores, mas a SpaceX chegou a dar a tentativa como cancelada. Poucos minutos depois, a empresa mudou de ideias e prosseguiu com o voo, que acabou por ter sucesso.

O plano original previa seis voltas à Terra ao longo de cerca de nove horas. Com cerca de hora e meia de voo, a SpaceX optou por trazer o estágio superior de volta mais cedo. Segundo a empresa, na rede social X, a nave seria desorbitada com segurança numa zona do Oceano Pacífico previamente autorizada, ao fim de três horas em órbita.

Ainda assim, o estágio superior largou os 26 satélites de terceira geração e estabeleceu ligação com todos. A expectativa é que comecem a servir clientes da Starlink dentro de algumas semanas.

Flight teams will deorbit Starship safely to our pre-cleared area of the Pacific Ocean after 3 hours in orbit — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

SpaceX tem agora satélites mais potentes

Os novos satélites são mais capazes do que as versões anteriores, que integram a atual constelação de cerca de 10.000 unidades. De acordo com a SpaceX, um único lançamento completo da Starship com satélites V3 equivale, em capacidade adicionada, a 20 voos dos modelos V2 mini, transportados pelo Falcon 9.

A empresa avançou também na recuperação do propulsor Super Heavy. Depois de se separar do estágio superior, regressou à costa do Golfo do México e realizou uma aterragem simulada sobre a água. Foi a mais limpa até agora com a versão V3, cujos testes arrancaram em maio.

Este foi o terceiro teste da Starship V3, com um intervalo aproximado de dois meses entre cada um, e o segundo desde que a SpaceX chegou à bolsa, na maior oferta pública inicial de sempre. As ações chegaram a subir mais de 1% no arranque da sessão, mas passaram a negativo quando se soube que a missão orbital seria interrompida.

Elon Musk quer transformar a Starship, o foguetão mais poderoso alguma vez construído, num veículo capaz de voar milhares de vezes por ano. Para isso, assinou recentemente um acordo com o estado da Luisiana para erguer um novo complexo Starbase, muito maior do que o do Texas. A SpaceX prevê investir 100 mil milhões de dólares, com obras a começar no próximo ano.

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