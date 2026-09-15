SNS faz 47 anos: como a tecnologia transformou a saúde pública
Criado em 1979, numa altura em que os processos clínicos eram feitos em papel e a informática ainda tinha uma presença muito limitada nos hospitais, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) transformou-se, quase cinco décadas depois, numa das maiores infraestruturas tecnológicas do país. Da informatização básica à cirurgia robótica, eis como a tecnologia foi mudando a forma como Portugal cuida da saúde dos seus cidadãos.
Nos primeiros anos do SNS, a tecnologia servia para gerir informação administrativa: quem eram os utentes, que cuidados recebiam, como funcionavam os hospitais.
Nesse contexto, em 1988, surgiu o Sistema Integrado de Informação Hospitalar (SONHO), criado pelo Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF) e instalado progressivamente nas unidades hospitalares a partir de meados da década de 1990.
Do lado dos cuidados primários, chegou o SINUS, responsável por gerir consultas, vacinação e o cartão de utente nos centros de saúde.
Para ligar tudo isto nasceu a Rede de Informação da Saúde (RIS), criando as primeiras grandes infraestruturas de comunicação entre instituições. Apesar de parecer pouco aos olhos dos dias de hoje, foi assim que a informação de saúde começou a deixar de depender exclusivamente do papel.
Do administrativo para o clínico
O passo seguinte foi levar os computadores para dentro do próprio ato médico. Surgiram o Sistema de Apoio ao Médico (SAM) e o Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem (SAPE), pensados para registar consultas, prescrições e cuidados de enfermagem.
Estas ferramentas viriam mais tarde a dar origem ao SClínico, que foi substituindo gradualmente os sistemas mais antigos, à medida que o SNS procurava consolidar os seus sistemas de informação.
Apesar das ferramentas disponíveis, hospitais e centros de saúde funcionaram, durante anos, como verdadeiras ilhas de informação, com sistemas que não comunicavam entre si, um problema identificado em vários planos e relatórios da saúde ao longo da década de 2000.
Por isso, a integração e a partilha de dados tornaram-se um dos grandes desafios da transformação digital da saúde, em Portugal.
Em 2012, a informação começa a viajar com o doente
A grande mudança de paradigma chegou em 2012, com o lançamento oficial da Plataforma de Dados da Saúde (PDS).
Pela primeira vez, um hospital podia consultar informação clínica registada noutra instituição, mesmo que o utente tivesse sido tratado do outro lado do país.
Deixou de ser preciso informatizar cada serviço isoladamente, passando pensar-se numa rede única. Nesta fase, os serviços digitais começaram a chegar diretamente aos cidadãos, e não apenas aos profissionais de saúde.
A receita deixa de ser em papel e o SNS entra no telemóvel
Poucas mudanças tornaram a transformação digital do SNS tão visível como a Receita Sem Papel.
O projeto arrancou em 2013 e começou a ser implementado em 2015, permitindo que a receita passasse a circular eletronicamente entre médico, SNS, farmácia e cidadão.
A mudança tornou-se obrigatória em todo o SNS a 1 de abril de 2016, depois de uma implementação faseada.
Entretanto, em 2017, o SNS deu outro salto com a inauguração do SNS 24, o novo Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde.
O que começou como uma evolução da antiga Linha Saúde 24 tornou-se, com o tempo, um verdadeiro canal digital de acesso ao sistema de saúde, com informação, marcação de consultas e triagem ao alcance de uma aplicação.
A pandemia de COVID-19 viria a acelerar ainda mais este caminho, impulsionando a telemedicina e as consultas à distância a um ritmo que dificilmente se teria alcançado em circunstâncias normais.
Robôs, ressonâncias e o futuro dos dados
A transformação tecnológica não fica só nos ecrãs. Em 2023, o Governo anunciou um investimento de 117 milhões de euros, financiado pelo PRR, para modernizar o parque tecnológico de 29 instituições do SNS.
O pacote incluiu ressonâncias magnéticas, tomografias computorizadas, angiógrafos, câmaras gama, aceleradores lineares e robots cirúrgicos, reforçando a capacidade tecnológica dos hospitais do SNS.
Para se ter uma ideia da evolução, em 2022 existia apenas um robô cirúrgico no SNS; em 2023, foram instalados mais quatro, dando continuidade à expansão da cirurgia robótica no sistema público.
Olhando para a frente, o SNS trabalha agora no Registo de Saúde Eletrónico Único (RSEu), que promete reforçar a interoperabilidade entre sistemas e criar uma visão verdadeiramente integrada da informação de cada doente, com Inteligência Artificial e análise de dados a serem cada vez mais relevantes.
Se em 1979 um SNS moderno significava garantir acesso universal à saúde, 47 anos depois esse continua a ser o objetivo, mas com a tecnologia a tentar torná-lo mais rápido, mais próximo e mais inteligente.
Pesquisa disso quando pode ter saúde privada muito melhor? Eu só utilizo a CUF ou os lusíadas e sempre fui muitíssimo bem atendido sem filas sem problemas sempre com o máximo de qualidade e atenção.
Consultar informação clínica registada noutra instituição, isso é mentira. Nem os médicos família conseguem consultar os dados nos hospitais. Cada hospital é uma ilha.
Não existe um sistema integrado da informação de cada doente, Nem básico como alergias, dados básicos do doente, exames realizados, etc.
Inem registam informação e depois transmitir verbalmente no hospital.
As receitas podem ser electrónicas, agora farmácia não consegue visualizar todas receitas em vigor de um utente. Utente tem de andar com versão em papel ou transmitir qual é código. Se tiver varias, tem de adivinhar qual é qual para determinado medicamento.
Porque não se pode fazer exames ou tratamentos em qualquer ponto do país. Se dizem que esta tudo informatizado. Cada ARS é uma ilha
Experimentem mudar para outro ponto do país, historial é como não existisse. Não existe nenhuma integração.