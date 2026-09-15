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SNS faz 47 anos: como a tecnologia transformou a saúde pública

· High Tech 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Rodrigo says:
    15 de Setembro de 2026 às 20:29

    Pesquisa disso quando pode ter saúde privada muito melhor? Eu só utilizo a CUF ou os lusíadas e sempre fui muitíssimo bem atendido sem filas sem problemas sempre com o máximo de qualidade e atenção.

    Responder
  2. Test User says:
    15 de Setembro de 2026 às 20:51

    Consultar informação clínica registada noutra instituição, isso é mentira. Nem os médicos família conseguem consultar os dados nos hospitais. Cada hospital é uma ilha.

    Não existe um sistema integrado da informação de cada doente, Nem básico como alergias, dados básicos do doente, exames realizados, etc.

    Inem registam informação e depois transmitir verbalmente no hospital.

    As receitas podem ser electrónicas, agora farmácia não consegue visualizar todas receitas em vigor de um utente. Utente tem de andar com versão em papel ou transmitir qual é código. Se tiver varias, tem de adivinhar qual é qual para determinado medicamento.

    Porque não se pode fazer exames ou tratamentos em qualquer ponto do país. Se dizem que esta tudo informatizado. Cada ARS é uma ilha

    Experimentem mudar para outro ponto do país, historial é como não existisse. Não existe nenhuma integração.

    Responder

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