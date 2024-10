Satélites espiões que a SpaceX lançou em nome do Governo dos EUA preocupam Pentágono

A SpaceX acaba de lançar alguns satélites espiões em nome do Governo dos Estados Unidos da América (EUA), e alguns funcionários do Pentágono admitiram estar preocupados.

Numa entrevista ao The New York Times, funcionários do Pentágono e consultores que trabalham com a indústria espacial afirmaram que há quem esteja preocupado com os satélites de espionagem secretos.

Este receio foi particularmente exacerbado pelas revelações de que Elon Musk tem mantido conversas telefónicas com Vladimir Putin.

Conforme informámos, Elon Musk tem mantido contactos regulares com o Presidente da Rússia Vladimir Putin há cerca de dois anos, tendo as discussões abrangido uma série de questões, que vão desde a geopolítica aos negócios e a assuntos pessoais.

Depois de a informação ter sido disseminada, o administrador da NASA Bill Nelson manifestou publicamente a sua preocupação com as alegadas trocas de informações.

Além dele, também, os funcionários do Pentágono têm estado, aparentemente, preocupados, em privado, com o facto de o Governo dos EUA ter confiado demasiado em Elon Musk, tal como os críticos há muito salientam.

Pentágono inquieto com o monopólio de Elon Musk

Sob anonimato, em entrevista ao The New York Times, três funcionários do Pentágono afirmaram que há uma apreensão crescente quanto ao aparecimento de um monopólio da SpaceX, caso a NASA e o Departamento de Defesa tiverem de utilizá-la quase exclusivamente para contratos espaciais.

Num relatório publicado, em maio deste ano, o Conselho de Ciência da Defesa do Pentágono advertiu que o "surgimento de um bloqueio de fornecedor, ou a dependência de um único fornecedor, tem o potencial de negar os pontos fortes do mercado, sufocando a inovação e inflacionando os preços".

O mesmo relatório avisa que "isto pode culminar num monopólio de facto, cimentando um paradigma anticoncorrencial estagnado e dispendioso".

Não há um lançamento ou uma competição de naves espaciais em que a SpaceX não possa entrar, e manipular e dominar completamente a mesa. Isso é um problema.

Avisou Mandy Vaughn, membro do conselho de administração do Departamento de Defesa e diretor-executivo da empresa de consultoria espacial GXO.

Pode ser um grande problema que a pessoa que controla grande parte dos contratos espaciais do Governo dos EUA, e agora enviou os satélites espiões, tenha conversado regularmente com um dos maiores rivais do país?