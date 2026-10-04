RuView: projeto open source usa sinais Wi-Fi para ver movimentos através das paredes

O RuView está a dar que falar. Este projeto open source transforma sinais Wi-Fi em dados sobre presença, movimento e sinais vitais, sem câmaras ou dispositivos vestíveis. A tecnologia já ultrapassou as 95 mil estrelas no GitHub e está a gerar bastante atenção.

Como funciona esta ideia com Wi-Fi

À primeira vista, parece magia, mas a explicação é bastante simples. Um router Wi-Fi está constantemente a espalhar ondas de rádio pelo espaço. Quando uma pessoa entra numa divisão, se mexe ou até respira, interfere ligeiramente com essas ondas.

O RuView tenta medir essas pequenas alterações através de Channel State Information (CSI), ou Informação do Estado do Canal. Para isso, o projeto utiliza sensores de baixo custo baseados em ESP32, que analisam como o sinal Wi-Fi é alterado pelo que acontece à sua volta.

É esta informação que depois pode ser processada para perceber se existe alguém numa divisão, acompanhar movimentos ou procurar determinados padrões.

Sem câmaras e até através das paredes

Uma das partes mais interessantes é precisamente aquilo que o sistema não precisa de utilizar. Não são necessárias câmaras, nem pulseiras ou outros dispositivos colocados no corpo. Segundo a documentação do projeto, o RuView pode detetar presença e ocupação, acompanhar entradas e saídas e reconhecer actividades como caminhar, sentar ou cair. Também inclui experiências relacionadas com postura corporal e identificação de 17 pontos do corpo através de sinais Wi-Fi.

E há uma aplicação ainda mais surpreendente: o projeto afirma conseguir extrair padrões relacionados com frequência respiratória e frequência cardíaca, incluindo durante o sono. Isto abre portas a aplicações de monitorização doméstica sem contacto físico.

Convém, claro, separar a demonstração tecnológica do entusiasmo das redes sociais. O RuView é um projeto em desenvolvimento e nem todas as capacidades anunciadas devem ser encaradas como equivalentes a um dispositivo médico ou como uma tecnologia já pronta para qualquer casa. O próprio repositório indica que algumas funcionalidades continuam dependentes de validação com dados reais.

Aliás, o projeto retirou uma anterior afirmação de 100% de precisão na detecção de presença, substituindo-a por uma medição experimental de 82,3% num teste temporal específico.

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