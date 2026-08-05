Rússia terá sistema de guerra eletrónica anti-Starlink capaz de cegar satélites de Elon Musk

A Rússia está a desenvolver um sistema modular de guerra eletrónica que bloqueia o sinal dos satélites Starlink de Elon Musk. Chamado Volna Kupol Garant, este sistema promete mudar a guerra em muitos aspetos e, quem sabe, mudar o rumo dos acontecimentos.

Uma nova ameaça da Rússia à rede Starlink

As comunicações por satélite desempenham um papel crucial na coordenação de operações militares, drones, sistemas de inteligência e ligações de dados em tempo real. Perturbar a rede desenvolvida pela SpaceX é uma estratégia que a Rússia está a avaliar, devido aos recentes conflitos com a Ucrânia. Neutralizar estes pode dar-lhe uma vantagem significativa no campo de batalha e aumentar o seu alcance operacional.

O governo de Vladimir Putin não está a abrandar o ritmo no que diz respeito à evolução da tecnologia de satélites, e desta vez o sistema Volna Kupol Garant posiciona-se como um dos projectos mais ambiciosos da história. Concebido para a guerra eletrónica, o modelo foca-se em interferir de forma direta e eficaz nas comunicações Starlink da SpaceX.

Do que se sabe, utiliza sinais de rádio de alta frequência direcionados para a área de operações. Isto satura temporariamente as antenas recetoras, impedindo que os sinais cheguem aos terminais terrestres. Dmitry Kuzyakin, projetista-chefe do Centro de Soluções Integradas Não Tripuladas, explica que o sistema não pretende destruir fisicamente, mas sim criar uma perturbação estratégica.

Como funciona o Volna Kupol Garant

Aplicando uma interferência potente, todas as ondas podem ser bloqueadas taticamente para impedir que os inimigos executem as suas missões em muitos dos dispositivos eletrónicos utilizados nos confrontos. Um dos aspetos mais impressionantes é que o Volna Kupol Garant operaria em oito bandas de transmissão Starlink, cada uma de 62,5 MHz , utilizando uma arquitetura baseada em antenas direcionais de matriz faseada.

Os satélites Starlink operam a uma altitude de aproximadamente 500 quilómetros e recebem sinais de milhares de terminais espalhados por vastas áreas geográficas. A Rússia afirma que o sistema foi otimizado para atingir com precisão estes satélites e saturar os seus recetores durante o tempo suficiente para causar interrupções localizadas no serviço.

Este equipamento tecnológico é extremamente avançado, uma vez que o sistema é composto por seis módulos montados em reboques. Cada módulo está equipado com duas antenas ajustáveis ​​protegidas por radomes radiotransparentes. Esta configuração permite a implementação de equipamentos com maior capacidade e flexibilidade.

Os operadores podem utilizá-los diretamente em reboques ou instalar componentes adicionais, gerando interferências numa área até 20 quilómetros quadrados. Isto representa um desafio para a Starlink, pois trata-se de uma máquina criada especificamente para a operação destes satélites da empresa de Elon Musk, que foram recentemente utilizados em vários sistemas militares.

Vulnerabilidades táticas e a dúvida

No entanto, os analistas salientaram que a intensidade das suas emissões pode facilitar a sua deteção, pois quanto mais potente, mais visível se torna para interceção. Por isso, também apresenta desvantagens. O espaço tornou-se essencial para as comunicações, navegação, observação e implementação de sistemas não tripulados. O Argus é mais um projeto que representa um avanço para as operações militares russas.

Até à data, não existe nenhuma verificação independente que confirme o desempenho real em combate do Volna Kupol Garant ou a extensão exata das suas capacidades. Assim, há que aguardar pela divulgação de informações verificadas para confirmar a sua existência e as suas capacidades reais contra os satélites de Elon Musk.