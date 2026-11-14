Robôs da Google já trabalham nas fábricas da Mercedes-Benz e parece ficção científica

A IA saiu finalmente dos servidores para ganhar pernas, braços e tarefas reais nas fábricas. A Google DeepMind apresentou o Gemini Robotics 2.5, uma nova arquitetura baseada em visão, linguagem e ação que acelera a aprendizagem e os reflexos de robôs industriais e humanoides. Longe de ser apenas mais uma demonstração teórica em laboratório, o sistema já está no terreno e alcançou uma taxa de sucesso de 96% em linhas de montagem reais da Mercedes-Benz.

O segredo por trás desta evolução chama-se Gemini 4 Argon. Este motor dá às máquinas a capacidade de executar mais de 200 tarefas distintas, com níveis de destreza que variam entre servir comida com pinças, desatar laços de caixas ou manusear material delicado de laboratório. Para conseguir triagens rápidas e corrigir desvios de forma totalmente autónoma, a equipa combinou o modelo de raciocínio Gemini Robotics ER com a nova versão 2.5.

Testes reais nas fábricas europeias da Mercedes-Benz

Os ensaios decorreram nas unidades fabris da construtora automóvel em Kecskemét, na Hungria, e em Sindelfingen, na Alemanha. O projeto contou com a colaboração direta da Apptronik, fabricante dos robôs humanoides Apollo 2 que serviram de corpo para o cérebro digital da Google. Após apenas algumas semanas de treino adicional, os modelos passaram para a produção ativa sem perdas relevantes de rendimento, provando que a automação humanoide em escala comercial está cada vez mais próxima.

Na prática, o Gemini 4 Argon funciona como um gerador massivo de ensaios simulados, apoiado por câmaras reais que alimentam um gémeo digital de alta precisão. Ao cruzar estas simulações virtuais com demonstrações físicas no chão de fábrica, as máquinas diagnosticam falhas sozinhas e testam melhorias em tempo recorde. É o fim da programação rígida linha a linha, dando lugar a equipamentos que se adaptam ao imprevisto.

Segurança física e blindagem contra ataques informáticos

Colocar robôs autónomos de grande porte a operar lado a lado com trabalhadores humanos levanta dúvidas óbvias sobre acidentes de trabalho. Aqui, o Gemini Robotics 2.5 atua como o eixo central de navegação para evitar obstáculos em tempo real. Os dados recolhidos pela DeepMind indicam que a capacidade de desviar de objetos subiu 33%, enquanto a segurança operacional na proximidade direta com pessoas aumentou 43%.

Além da proteção física, a cibersegurança ganhou um peso crítico para evitar que falhas ou intrusões transformem máquinas industriais num perigo. Para testar os limites do sistema, a Google lançou o ASIMOV-Jailbreak, uma ferramenta de código aberto com centenas de comandos concebidos para mascarar ordens maliciosas. Nos testes efetuados, o motor Gemini 4 Argon bloqueou 99,5% das tentativas de manipulação externa, um salto expressivo face aos 82% registados pela geração anterior, o Gemini Robotics ER 2.

A integração entre hardware humanoide e modelos avançados de IA marca uma mudança clara na indústria pesada europeia. Com a validação nas linhas da Mercedes-Benz, a Google mostra que os seus sistemas já não servem apenas para gerar texto ou código no ecrã, passando a assumir trabalho físico exigente com precisão cirúrgica.