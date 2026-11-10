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Robô humanoide tentou correr uma ultramaratona na Antártida, mas ficou pelo caminho…

1 Comentário

Chama-se Qestr e participou no Antarctic Ice Ultra ao lado de atletas humanos. Apesar da ambição declarada, o robô humanoide teve de abandonar a prova depois de a bateria se esgotar, após percorrer cerca de três quilómetros.

Um robô humanoide marcou presença numa ultramaratona na Antártida, numa experiência que testou as suas capacidades de locomoção em condições ambientais extremas. O Qestr juntou-se a atletas humanos na Antarctic Ice Ultra, num cenário com temperaturas que chegaram aos 24 graus negativos. Apesar de as imagens do robô o mostrarem ao lado dos atletas humanos, a sua experiência foi curta, uma vez que teve de desistir da competição ao fim de aproximadamente três quilómetros, devido ao esgotamento da bateria.

O frio e a autonomia condicionaram a participação

O robô estava equipado com um casaco térmico, concebido para proteger os seus componentes das baixas temperaturas. Ainda assim, não conseguiu manter-se em prova, uma vez que a bateria se esgotou depois de cerca de três quilómetros, segundo a informação divulgada pela imprensa internacional.

A autonomia continua a ser um dos principais desafios da robótica móvel, em particular quando os equipamentos são utilizados em ambientes muito diferentes dos espaços controlados em que são habitualmente testados. As temperaturas extremas podem ainda afetar o desempenho das baterias, tornando mais exigente a gestão da energia disponível.

Uma ultramaratona disputada no gelo

O Antarctic Ice Ultra realiza-se na região de Schirmacher Oasis, na Antártida Oriental, nas imediações do acampamento Ultima. A competição inclui provas de 50, 81 e 100 quilómetros, bem como uma de 100 milhas, o equivalente a cerca de 161 quilómetros.

A edição de 2026 decorre entre 7 e 12 de novembro, e a corrida principal teve lugar no dia 8. Além das distâncias a percorrer, os participantes enfrentam condições ambientais particularmente exigentes, que fazem desta prova um verdadeiro teste de resistência física.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
antártida Maratona robô humanoide

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Comentários

1
  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Ao ler o título pensei logo na bateria. Bingo!!!

    Responder

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