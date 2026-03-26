Robô humanoide Figure 03 foi convidado por Melania Trump a visitar a Casa Branca (vídeo)

Numa cimeira sobre educação organizada por Melania Trump, na Casa Branca, a primeira-dama dos Estados Unidos da América (EUA) caminhou ao lado de um convidado inesperado: o robô humanoide Figure 03.

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, deu palco ao robô humanoide com Inteligência Artificial (IA) Figure 03, durante uma cimeira sobre educação que organizou, na Casa Branca, esta semana.

Nos vídeos do momento da entrada do robô ao lado de Melania Trump, é possível ver o robô a caminhar mecanicamente, chegando até a cumprimentar todos os presentes em várias línguas diferentes e a acenar com a mão.

Figure 03, obrigada por se juntar a mim [...]. É justo dizer que é o meu primeiro convidado humanoide fabricado nos Estados Unidos na Casa Branca.

Disse a primeira-dama, após uma curta apresentação pela voz do robô humanoide.

Os vídeos da primeira-dama a caminhar ao lado do robô não tardaram a ficar virais pelas redes sociais.

O que se sabe sobre o robô humanoide Figure 03?

Por cá, o nome Figure não é estranho, pois temos acompanhado o trabalho da empresa no âmbito dos robôs humanoides. Aliás, em 2024, informámos que a empresa tinha assinado um acordo com a BMW Manufacturing para instalar os seus robôs nas linhas de produção automóvel.

Sediada na Califórnia, a Figure AI é a empresa que tem demonstrado os avanços mais significativos na criação de um robô humanoide de uso geral. Além disso, é, atualmente, a ponta de lança da robótica nos Estados Unidos.

Conforme vimos anteriormente, o Figure 03 é o seu modelo mais recente, apresentado em 2025 como a terceira geração da linha da empresa.

Com cerca de 1,7 metros de altura e equipado com câmaras e sensores táteis, foi pensado para operar em ambientes reais, como casas ou locais de trabalho.

Ao contrário de robôs industriais tradicionais, apresenta um design mais seguro e adaptado à convivência com pessoas, sendo capaz de realizar tarefas como arrumar, lavar loiça, tratar da roupa ou manipular objetos com precisão.

A distingui-lo de outras propostas humanoide está o sistema de IA Helix, um modelo que combina visão, linguagem e ação, permitindo ao robô compreender comandos verbais, interpretar o ambiente e agir em tempo real.

Ainda em fase de desenvolvimento e sem disponibilidade comercial, o Figure 03 representa a ambição de criar robôs generalistas capazes de colmatar a escassez de mão de obra e automatizar tarefas repetitivas.

A longo prazo, máquinas humanoides deverão integrar-se de forma natural no quotidiano humano.

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