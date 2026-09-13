Robô humanoide e cão robótico vão receber novos estudantes em Barcelos

Num mundo em que a inteligência artificial e a robótica estão a transformar a forma como aprendemos, investigamos e trabalhamos, estas áreas assumem um papel cada vez mais importante nas escolhas académicas das novas gerações. O UPCA quer marcar já um ponto de partida para um futuro ao virar da esquina. As boas-vindas neste ano letivo estão a cargo de um robô humanoide.

O primeiro dia no ensino superior pode trazer muitas novidades, mas encontrar um robô à chegada ainda não é habitual.

Em Barcelos, a Universidade Politécnica do Cávado e do Ave (UPCA) vai receber os novos estudantes com um humanoide e um cão robótico.

Robô humanoide e Ben-ben dão as boas-vindas

A dupla vai participar no “Dia i”, iniciativa de acolhimento dos novos alunos. Os equipamentos foram programados por investigadores do 2Ai — Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada, unidade de investigação da instituição.

O cão robótico chama-se Ben-ben e acompanha o humanoide nesta receção. A presença dos dois foi anunciada nas redes sociais da UPCA.

É uma forma de despertar a curiosidade dos recém-chegados. Além de conhecerem colegas e instalações, poderão contactar com a robótica logo no início do percurso académico.

Receção acontece em duas datas de setembro

O programa prevê o acolhimento dos estudantes de licenciatura a 14 de setembro. Para os alunos dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), a receção está marcada para 28 de setembro, nos campi ou polos onde funcionam os respetivos cursos.

Entre apresentações e primeiros contactos, esta dupla tecnológica promete ser um dos pontos de curiosidade da chegada à universidade.