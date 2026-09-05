Robô avança para a porrada após ser empurrado por um visitante numa loja

Um robô humanoide tornou-se viral nas redes sociais depois de aparentemente reagir de forma agressiva a um visitante que o empurrou numa loja de eletrónica na Rússia. O episódio, captado por câmaras de videovigilância, parece saído de um filme de ficção científica.

O incidente aconteceu numa loja em Saratov (Rússia), onde o robô, identificado em vários relatos como Syoma, estava a ser utilizado como assistente tecnológico para interagir com os clientes.

Nas imagens, um homem aproxima-se do robô e parece tentar interagir com ele. Depois de o empurrar, a máquina começa subitamente a movimentar-se na sua direção.

Robô começou a "lutar"

Poucos segundos depois do empurrão, Syoma assume uma posição que parece defensiva e começa a fazer movimentos bruscos com as pernas, semelhantes a pontapés. Noutras imagens são também descritos movimentos que parecem golpes dirigidos ao visitante.

A situação rapidamente chama a atenção das pessoas que estão na loja, sendo necessária a intervenção dos funcionários para controlar a máquina e desligá-la.

O vídeo espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, com muitos utilizadores a fazerem comparações com O Exterminador Implacável e a brincarem com a possibilidade de uma revolta dos robôs.

Mas será que o robô realmente "reagiu" ao empurrão?