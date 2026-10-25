Quem lidera o mundo da robótica industrial? Não são os EUA, nem a China…

É possível que pense que o país com mais máquinas é também o mais automatizado. Contudo, a densidade de robôs, que mede o número de robôs em funcionamento por cada 10.000 trabalhadores da indústria transformadora, mostra que não é bem assim.

Os dados de 2024 foram divulgados pela Federação Internacional de Robótica (em inglês, IFR) a 8 de abril de 2026 e reunidos num ranking de 22 economias pela Visual Capitalist, que coloca a Coreia do Sul na liderança, com Singapura em segundo lugar e a Alemanha em terceiro.

Coreia do Sul e Singapura em destaque

Com 1220 robôs por cada 10.000 trabalhadores, a Coreia do Sul supera largamente a média mundial de 132, e Singapura, com 818, quase duplica o valor da Alemanha, que soma 449, seguindo-se o Japão com 446, a Suécia com 377 e a Dinamarca com 329.

Segundo a IFR, a economia sul-coreana beneficia da sua indústria eletrónica e automóvel, os dois maiores clientes de robôs industriais, enquanto Singapura consegue uma densidade elevada com uma frota relativamente pequena por ter poucos trabalhadores na indústria.

Além disso, a demografia pode ser um fator de pressão para automatizar, uma vez que ambos os países têm taxas de fertilidade abaixo de um filho por mulher: 0,80 na Coreia do Sul em 2025, segundo o ministério sul-coreano de estatística, e 0,87 em Singapura, na população residente.

A China tem mais robôs, mas também muito mais trabalhadores

A China operava cerca de dois milhões de robôs industriais em 2024, aproximadamente 4,5 vezes mais do que o Japão, que ocupa o segundo lugar. No entanto, esse número é diluído por uma força de trabalho industrial gigantesca, o que resulta em 166 robôs por cada 10.000 trabalhadores e na 22.ª posição mundial. Com base em dados laborais atualizados do instituto nacional de estatística chinês, a IFR indica que a densidade do país aumentou cerca de 17% face ao ano anterior.

Os Estados Unidos ocupam o 8.º lugar, com 307 robôs por cada 10.000 trabalhadores, ou seja, cerca de um robô por cada 33 trabalhadores. Em 2025, as instalações no país subiram 12%, para quase 38.500 unidades, o que levou os Estados Unidos a ultrapassar o Japão, cujas instalações caíram 19%, para cerca de 36.200, e a tornar-se o segundo maior mercado, atrás da China, que instalou cerca de 354.000 robôs.

A IFR prevê que as instalações mundiais aumentem 9% em 2026, para 655.000 unidades, com a relocalização da produção e a escassez de mão de obra a impulsionarem a procura.

A densidade de robôs aumenta vertiginosamente na Europa, Ásia e Américas. Fonte: IFR

A Europa domina uma lista onde não está Portugal

Das 22 entradas do ranking, 15 são europeias, contando a Bélgica e o Luxemburgo em conjunto, uma vez que a IFR os reporta como um só. A Visual Capitalist atribui este peso em larga medida à indústria automóvel.

Na Europa Central, a Eslovénia (315), a Chéquia (216), a Eslováquia (210) e a Hungria (172) aparecem todas na lista, e a Eslováquia produziu 183 automóveis por cada 1000 habitantes em 2024, a taxa mais alta do mundo e mais de três vezes a da Alemanha, que ficou nos 51.

A União Europeia, no seu conjunto, tem uma densidade de 231 robôs, acima da média mundial. Por fim, Portugal não consta no ranking.