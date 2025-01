Próximo voo de teste da Starship vai trazer grandes novidades da SpaceX

Numa publicação oficial, a SpaceX revelou que se está a preparar para o próximo voo de teste da Starship. Este irá marcar uma mudança e um ponto importante na preparação desta proposta da SpaceX. Do que é revelado, a missão incluirá testes de implantação de carga útil pela primeira vez, algo importante para delinear o futuro.

Chegam grandes novidades da SpaceX

A carga útil em questão será constituída por 10 simuladores da Starlink, concebidos para corresponder ao peso e tamanho dos satélites Starlink da próxima geração. Elon Musk confirmou que o sétimo voo de teste da Starship está agendado para 10 de janeiro nas instalações de Boca Chica, no Texas.

A SpaceX pretende testar e focar-se em “múltiplas experiências de reentrada orientadas para a captura e reutilização de foguetões, e lançar e devolver o Super Heavy”. O design da Starship também foi alterado, com flaps dianteiros agora mais pequenos e reposicionados para reduzir a exposição ao calor durante a reentrada.

Próximo voo de teste da Starship em breve

Isto aumentará a durabilidade geral e o desempenho da Starship. Além disso, a SpaceX referiu que o sistema de propulsão foi remodelado e tem agora uma maior capacidade de combustível e sistemas de motor avançados, permitindo missões mais longas. O escudo térmico deste foguetão está agora equipado com peças atualizadas com uma camada adicional para maior segurança.

Segundo a SpaceX, os simuladores da Starlink estarão na mesma trajetória suborbital da Starship, com uma aterragem direcionada no Oceano Índico. O voo de teste também conduzirá várias experiências de reentrada, incluindo materiais alternativos de proteção térmica e acessórios de captura de foguetões.

Satélites V3 da Starlink são a carga

Os satélites V3, conforme o relatório anual de progresso da empresa, pretendem trazer velocidades de gigabyte aos assinantes Starlink. Espera-se que estes satélites V3 sejam muito mais pesados ​​do que os V2, pesando supostamente até 2000 kg. O objetivo para cada Starship é implementar 60 satélites V3, permitindo adicionar “60 Tbps de capacidade à rede por lançamento”.

Este teste tentará também capturar o Super Heavy Booster, que a empresa já conseguiu durante o seu quinto teste em outubro. Se as condições forem desfavoráveis, espera-se que o propulsor caia em segurança no Golfo do México.