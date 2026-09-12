Project Phoenix: Meta revela por engano os seus novos óculos de realidade mista

A Meta revelou inadvertidamente o design e os detalhes do Project Phoenix, os seus futuros óculos de realidade mista de gama alta. Este deslize aconteceu através de uma atualização de software da própria empresa.

Meta aposta num conceito estético e focado no conforto diário

Tudo começou com o lançamento da aplicação HorizonOS Prescription Lens na Horizon Store oficial. Esta ferramenta foi desenvolvida para ajudar os utilizadores a emparelhar lentes graduadas com o novo equipamento.

No entanto, em vez de se instalar de forma silenciosa, a aplicação foi disponibilizada como um ficheiro comprimido ZIP, o que permitiu aos entusiastas explorar o seu código interno.

Embora a versão inicial não contivesse grandes revelações, uma atualização disponibilizada em setembro mudou o cenário ao incluir imagens tridimensionais do produto completo. Estas capturas demonstram o processo de colocação das lentes e mostram um inédito sistema de emparelhamento por código QR.

Ao contrário do que se poderia prever, este novo dispositivo afasta-se do aspeto robusto da linha Quest e aproxima-se de uns óculos de sol tradicionais, embora não partilhe o design da gama Meta Ray-Ban. O Project Phoenix apresenta uma estrutura extremamente fina, equipada com almofadas nasais ajustáveis.

As imagens revelam ainda sensores discretos integrados nas hastes, bem como um cabo de ligação na haste esquerda que se liga a um módulo de processamento externo. Esta abordagem permite retirar peso da cabeça do utilizador.

Tecnologia de ponta e especificações de topo

No que diz respeito ao hardware, o Project Phoenix posiciona-se no segmento premium que outrora pertenceu ao Quest Pro. O dispositivo utilizará ecrãs micro-OLED com uma resolução impressionante de 2560x2560 píxeis por olho.

Embora o campo de visão possa ser ligeiramente mais estreito do que noutros modelos da marca, a densidade de píxeis garantirá uma nitidez superior, aproximando-se do rival da Apple.

Para alimentar todo este ecossistema, a Meta deverá recorrer ao processador Snapdragon Reality Elite da Qualcomm. Este chip de nova geração oferece suporte avançado para transmissão de vídeo em tempo real.

Ainda não existem informações oficiais sobre o custo final do Project Phoenix, mas estima-se que o valor seja elevado, considerando o histórico do Quest Pro, que chegou ao mercado por cerca de 1799 euros. Espera-se que a Meta apresente oficialmente este novo produto durante o evento Meta Connect, agendado para o dia 23 de setembro de 2026.

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