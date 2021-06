‘Portal’ que conecta as pessoas à distância criado na Lituânia

Com a pandemia, a distância entre as pessoas, pela obrigação, passou a ser uma realidade. Das mais variadas formas, tentaram relacionar-se, colocando de parte os tão importantes encontros presenciais e o contacto físico. Embora não tenha surgido pela pandemia, a Lituânia construiu um ‘portal’ que aproxima as pessoas e ajuda a que estejam ligadas, ainda que em sítios diferentes.

Apesar de parecer um conceito de ficção científica saído de filme, o projeto destina-se a levar as pessoas a “repensar a ideia de unidade”.

‘Portal’ que aproxima pessoas

Pelas restrições de viagem impostas pela pandemia, a cidade de Vilnius, na Lituânia instalou um ‘portal’ que transmite imagem, em tempo real, para outra cidade. O projeto, com design sofisticado e quase de ficção científica pretende que as pessoas repensem o significado de unidade.

Para aproximar as pessoas, a cidade instalou uma das portas do ‘portal’ perto da sua estação ferroviária, e outra em Lublin, na Polónia, a cerca de 600 quilómetros de distância. Segundo os criadores, ambas possuem grande ecrãs, bem como câmaras, que transmitem imagens ao vivo entre as duas cidades, estabelecendo quase que uma ponte digital.

A humanidade está a enfrentar muitos desafios potencialmente mortais: seja a polarização social, as alterações climáticas ou questões económicas. Contudo, se olharmos com atenção, não é a falta de cientistas, ativistas, líderes, conhecimentos ou tecnologia brilhantes que causam estes desafios. É tribalismo, falta de empatia e uma perceção estreita do mundo, que muitas vezes se limita às nossas fronteiras nacionais.

Disse Benediktas Gylys, presidente da Benediktas Gylys Foundation e, segundo a Go Vilnius, o impulsionador do projeto.

Mais do que isso, acredita que o ‘portal’ é uma “ponte que unifica e um convite para ultrapassar preconceitos e desacordos que pertencem ao passado”.

Mais destes pelo mundo

O design remete a uma roda do tempo e foi concebido por engenheiros do Creativity and Innovation Centre da Vilnius Gediminas Technical University. Embora tenha sido inaugurado em contexto pandémico, o seu fabrico demorou cerca de cinco anos.

Desde a conceção e modelação 3D, ao desenvolvimento de conteúdos digitais e desafios logísticos: um projeto como este requer uma equipa ampla e multifuncional.

Revelou Adas Meskenas, diretor da LinkMenu fabrikas.

Conforme adiantam, os organizadores planeiam instalar ‘portais’ noutras cidades, futuramente.