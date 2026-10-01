Pentágono recorre a Elon Musk para ajudar a decidir os próximos passos das forças armadas

O Pentágono lançou o Project Meridian, uma iniciativa destinada a analisar como a evolução tecnológica poderá transformar os conflitos militares, contando com Elon Musk, Palmer Luckey e Newt Gingrich entre os responsáveis pelo projeto.

Um plano para antecipar a guerra do futuro

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, anunciou o Project Meridian durante um discurso sobre o estado das forças armadas. A iniciativa pretende estudar de que forma tecnologias emergentes poderão alterar os campos de batalha e quais serão os sistemas utilizados pelos militares nos próximos anos.

A coordenação ficará a cargo de Emil Michael, diretor de tecnologia do Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

Elon Musk, fundador da SpaceX, Palmer Luckey, fundador da empresa de tecnologia militar Anduril, e o antigo presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, vão assumir a liderança do projeto juntamente com especialistas de áreas como política.

Palmer Luckey, Anduril

120 dias para apresentar soluções

Segundo a documentação divulgada pelo Departamento da Defesa, a equipa terá quatro meses para apresentar as suas conclusões. O objetivo não será apenas identificar tendências, mas também propor medidas concretas para desenvolver, testar e colocar em serviço novas tecnologias militares.

A iniciativa surge acompanhada pela criação de um Autonomous Warfare Command, estrutura concebida para acelerar o desenvolvimento e a utilização de drones e outros sistemas autónomos.

Apesar do anúncio, permanecem algumas dúvidas sobre a composição final da equipa e sobre a organização parceira através da qual o estudo será realizado.

Musk e Luckey já têm fortes ligações à defesa

A presença de Musk no projeto acontece num momento de aproximação à administração norte-americana. A SpaceX mantém contratos e operações relacionadas com o Governo dos EUA, incluindo o lançamento de satélites e serviços associados a missões de defesa e segurança nacional.

Palmer Luckey chega ao Project Meridian com uma ligação ainda mais direta ao setor militar. A Anduril desenvolve drones, sistemas autónomos e outras tecnologias de defesa, tendo obtido recentemente contratos governamentais relacionados com mísseis de longo alcance, aeronaves de combate parcialmente autónomas e sistemas de inteligência para o Exército.

A administração de Donald Trump tem colocado o desenvolvimento e a aquisição de tecnologia militar avançada entre as suas prioridades, recorrendo também a empresas tecnológicas com origem ou fortes ligações ao ecossistema de Silicon Valley.

Leia também: