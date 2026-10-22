Parece ficção científica! Ucrânia usa drone gigante para resgatar soldado ferido no terreno

A linha da frente na guerra da Ucrânia tornou-se praticamente intransitável para meios terrestres convencionais. Em campos minados e enxames de drones a vigiar qualquer movimento, enviar uma equipa de socorro é uma sentença de morte certa. Perante este bloqueio, as forças militares ucranianas acabam de registar um feito sem precedentes. Extrairam um combatente ferido através de um drone.

O militar pertencia à 30.ª Brigada Mecanizada e encontrava-se numa posição avançada há quase 500 dias, cercado e debaixo de fogo frequente. A sobrevivência no local só foi possível porque outros aparelhos não tripulados vinham a garantir o abastecimento regular de água, mantimentos e munições. Contudo, quando o combatente sofreu ferimentos graves que exigiam intervenção hospitalar urgente, os métodos tradicionais de salvamento falharam por completo face ao perigo no solo.

O plano de extração aérea com o Heavy Shot Ayudag-6

A alternativa passou por mobilizar um hexacóptero industrial do modelo Heavy Shot Ayudag-6, desenvolvido pela empresa de tecnologia de defesa Gurzuf Defense, em estreita articulação com a 92.ª Brigada de Assalto e o 10.º Corpo de Exército. Numa primeira fase da intervenção, outros aparelhos lançaram um arnês específico com mosquetões e fixações de segurança na trincheira do ferido. Em comunicação rádio direta e permanente com os pilotos remotos, o próprio militar conseguiu colocar o equipamento de sustentação e prender-se ao guincho instalado na estrutura inferior da aeronave.

O voo de salvamento estendeu-se por 1 hora, 14 minutos e 36 segundos, percorrendo uma distância total de 62 quilómetros até alcançar uma posição protegida da retaguarda. Durante todo o percurso aéreo, a operação dependeu de cobertura eletrónica contínua para evitar interceções por equipamento de guerra eletrónica adversário e interferências no sinal de comando. À chegada, equipas médicas prestaram os primeiros socorros imediatos e transportaram o soldado para uma unidade de saúde, encontrando-se o militar agora fora de perigo e em recuperação clínica.

Limitações do hardware e o futuro das missões médicas não tripuladas

Em termos técnicos, esta aeronave pesa perto de 98 quilos e opera habitualmente a altitudes situadas entre os 150 e os 300 metros, com uma capacidade declarada de carga útil entre os 70 e os 90 quilos. Embora as especificações originais da plataforma apontem para um raio de alcance de trabalho padrão a rondar os 25 quilómetros, a configuração adaptada para esta missão permitiu cobrir a rota alargada necessária para contornar áreas sob ameaça de fogo direto.

Apesar do sucesso técnico e humano da missão, os próprios responsáveis pelo desenvolvimento do aparelho sublinham que este tipo de manobra não pode ser visto como uma solução de rotina imediata. Pendurar um doente em voo aberto expõe o corpo a correntes de ar intensas, frio e risco acrescido de impacto se houver perda repentina de sustentação, permanecendo apenas indicada como recurso extremo quando todas as vias terrestres estão vedadas. Outros projetos no terreno já exploram cápsulas fechadas em formato de maca e navegação autónoma por visão computacional para mitigar a perda de sinal GPS.

O caso ucraniano demonstra de forma pragmática como a tecnologia de drones de carga civil e militar pode redesenhar os protocolos de apoio médico em cenários de isolamento extremo. A integração deste tipo de hardware com sistemas de salvamento abre um precedente na engenharia tática e na logística de socorro rápido que muitos exércitos mundiais vão agora analisar com atenção.