OVNI na Starship? Mistério na transmissão da SpaceX deixa a Internet em choque!

O mais recente teste da SpaceX prometia marcar a história da exploração espacial com a chegada da Starship à órbita terrestre. Um detalhe inesperado nas imagens em direto acabou por roubar todas as atenções. Durante a transmissão, milhares de espectadores repararam num estranho elemento em segundo plano que rapidamente incendiou as redes sociais. O que deveria ter sido apenas a celebração transformou-se num dos temas mais comentados do momento no espaço digital.

Uma silhueta luminosa e alongada surgiu a deslizar silenciosamente contra a curvatura da Terra enquanto a Starship completava a sua rota orbital. Com uma forma ligeiramente curvada e um ponto mais brilhante numa das extremidades, a anomalia visual levou quase de imediato muitos utilizadores a especular sobre a presença de uma nave extraterrestre junto ao horizonte. Capturas de ecrã e vídeos curtos começaram a circular em massa em plataformas como o X e o Reddit, gerando teorias para todos os gostos.

O visto na transmissão da Starship da SpaceX

Apesar do entusiasmo e de várias publicações falarem em naves-mãe ou tecnologia de origem desconhecida, a realidade costuma apresentar respostas bem mais convencionais. Especialistas e observadores atentos da indústria espacial recordam que as câmaras instaladas no exterior de veículos espaciais não têm profundidade de campo que permita avaliar distâncias reais ou o tamanho exato dos objetos que surgem em fundo. Algo minúsculo a poucos centímetros da lente pode facilmente parecer uma estrutura monumental a muitos quilómetros de distância.

Hey Elon is this Mothership #uap #ufo

We have Moon but what is this big one?

Space X STARSHIP FLIGHT 14 !!!! pic.twitter.com/R7fTtF24Xc — Neo (@petrovicsrb) September 28, 2026

Por esse motivo, hipóteses como resíduos de combustível expelido, pequenas placas de gelo libertadas pela estrutura do foguetão ou mesmo detritos operacionais associados à separação do propulsor Super Heavy surgem como as explicações mais prováveis. Nem a SpaceX nem a NASA emitiram qualquer confirmação sobre a natureza do rasto, mantendo a postura habitual de focar os esforços nas telemetrias do teste e ignorar conjecturas sem fundamentação técnica.

Marcos e os desafios do teste orbital da SpaceX

Para além do mistério que alimentou a curiosidade popular, o décimo quarto voo de testes da Starship alcançou metas cruciais para o programa espacial da tecnológica norte-americana. A nave colocou em órbita com sucesso vinte e seis satélites Starlink de terceira geração demonstrando a capacidade de carga útil do maior foguetão alguma vez construído pela humanidade. Este passo é decisivo para a validação das futuras missões de longo curso, incluindo o regresso à Lua e as viagens a Marte.

O percurso, contudo, não terminou sem sobressaltos operacionais. Uma anomalia num dos motores forçou a equipa de controlo da missão a encurtar o tempo previsto de permanência no espaço, reduzindo as dez horas originalmente planeadas para cerca de três horas antes da manobra de reentrada e amaragem no oceano Pacífico. O rasto que tanto fez falar o público acabou por não interferir com o percurso da nave, confirmando que a missão se concentrou estritamente nos dados de engenharia recolhidos.

O episódio volta a demonstrar o fascínio imediato e a facilidade com que qualquer fenómeno incomum no espaço capta a imaginação global. Enquanto as imagens continuam a ser analisadas e partilhadas, o verdadeiro valor do teste reside nos parâmetros de telemetria obtidos pela SpaceX, essenciais para aperfeiçoar os próximos protótipos rumo à plena reutilização da Starship.