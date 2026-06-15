Operação histórica em Portugal: pela primeira vez, os exames nacionais vão ser digitalizados

Mais de 300.000 provas, 166.000 alunos e 5000 agentes das forças de segurança. A maior operação logística da educação portuguesa arranca amanhã, com o início da época de exames nacionais, e este ano há uma estreia.

A primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário começa amanhã, no dia 16 de junho, e com ela chega uma mudança sem precedentes: pela primeira vez, praticamente todas as provas vão ser digitalizadas.

Os alunos continuam a escrever em papel, mas as suas respostas seguirão para um centro de digitalização, nas instalações da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), em Mem Martins, onde serão processadas e disponibilizadas numa plataforma digital para correção.

Conforme avançado, a operação prolongar-se-á por cerca de 35 dias e envolverá mais de 300.000 provas, 166.000 alunos, milhares de professores classificadores e mais de 5000 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR).

O objetivo desta operação histórica é garantir o transporte e a segurança de todo o processo.

Como funciona o novo modelo?

Depois de recolhidas nas escolas pelas forças de segurança, as provas seguirão para a INCM, onde serão digitalizadas. A partir daí, os professores classificadores vão aceder às respostas através de uma plataforma informática.

Também de forma inédita, cada docente não vai corrigir um exame completo, mas uma parte específica de vários exames, de forma anónima.

Nas questões de escolha múltipla, por sua vez, a correção é feita automaticamente pelo sistema.

Logística mais complexa do que nunca

Com 1172 agentes credenciados para esta operação, a PSP admitiu que o processo deste ano "apresenta um grau acrescido de complexidade" face às edições anteriores, com um aumento significativo das deslocações ao distrito de Lisboa, motivado pelas múltiplas viagens à INCM.

No presente ano, a operação associada aos exames nacionais apresenta um grau acrescido de complexidade, em resultado das alterações introduzidas no processo.

Indicou a Direção Nacional da PSP, em declarações ao jornal Público.

Por sua vez, a GNR, que no ano passado mobilizou 3863 militares e 2034 viaturas, antecipa um esforço ainda maior em 2026.

Não faltam preocupações sobre esta abordagem para os exames nacionais

Os sindicatos de professores e movimentos como a Missão Escola Pública (MEP) já começaram a levantar várias questões, nomeadamente sobre quem tem acesso físico às provas durante a digitalização; e se a plataforma estará preparada para interpretar correções manuais, como respostas riscadas e substituídas.

[A correção em formato digitalizado] exige uma maior concentração. O professor estar a corrigir os itens no computador vai implicar maior esforço e maior desgaste.

Alertou Cristina Mota, porta-voz do movimento MEP, em declarações à CNN, revelando ter vários colegas a dizerem-lhe que" vão imprimir as respostas para as corrigir primeiro em papel".

De facto, a Federação Nacional de Professores (FENPROF) chegou a reportar problemas nas provas digitais já realizadas noutros níveis de ensino.

Conforme recordado por José Feliciano da Costa, um dos secretários-gerais da FENPROF, a digitalização tem mostrado algumas fragilidades e a realização das provas ensaio em formato digital revelou alguma impreparação do sistema.

Temos relatos de problemas como falta de material e crianças que não conseguiram entrar porque a rede não aguentou ou era muito fraca. Temos até o relato de, numa escola, o diretor ter sido obrigado a ir ao chinês mais próximo comprar extensões, porque não havia tomadas suficientes para os alunos ligarem os computadores.

Entretanto, o Ministério da Educação, pela voz de Fernando Alexandre, apelidou as críticas de "alarmistas", garantindo que o processo está entregue a "entidades com muita experiência".

O futuro é digital, mas a transição causa dores de crescimento

A digitalização dos exames era um passo esperado e pode fazer sentido numa perspetiva de modernização do sistema. De facto, a correção centralizada e anónima pode até reduzir inconsistências entre professores.

Não obstante, uma mudança desta escala, aplicada de forma massiva logo na primeira edição, sem um período-piloto alargado, é o tipo de aposta que ou corre muito bem ou dará muito que falar.

Os resultados da primeira fase serão conhecidos no final de julho.

Leia também: