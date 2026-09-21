O que é um Hyperscaler? Os gigantes que estão a construir a infraestrutura da IA

Se já ouviu falar em AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, provavelmente já esteve em contacto com um hyperscaler. Mas o que significa exatamente este conceito?

Um hyperscaler é uma empresa que opera infraestruturas informáticas numa escala gigantesca, recorrendo a enormes redes de centros de dados, milhares ou milhões de servidores e sistemas altamente automatizados.

A diferença está sobretudo na escala. Em vez de gerir apenas um ou alguns centros de dados, estas empresas conseguem distribuir capacidade informática por várias regiões do mundo e aumentar ou reduzir recursos de forma dinâmica.

Quem são os principais hyperscalers mundiais?

Entre os nomes mais conhecidos estão:

Amazon Web Services (AWS)

Microsoft Azure

Google Cloud

Oracle Cloud

Outras empresas, como Meta, Apple, Alibaba e Huawei, também operam infraestruturas consideradas hyperscale, embora nem todas disponibilizem a sua capacidade como um serviço de cloud público.

Segundo a Forbes, AWS, Azure e Google Cloud representavam, em conjunto, 63% do mercado global de cloud no segundo trimestre de 2026.

Cloud e hyperscaler são a mesma coisa?

Não exatamente.

A cloud é o serviço que empresas e utilizadores alugam para executar aplicações, armazenar dados ou utilizar capacidade de processamento.

Já hyperscaler descreve a escala e o modelo de infraestrutura que está por trás desses serviços.

Um hyperscaler pode, por exemplo, disponibilizar milhares de servidores como cloud pública, mas também utilizar essa enorme infraestrutura internamente para serviços como pesquisa, redes sociais ou inteligência artificial.

Porque são tão importantes para a Inteligência Artificial?

A explosão da Inteligência Artificial tornou os hyperscalers ainda mais importantes.

Treinar e executar grandes modelos de IA exige enormes quantidades de processamento, armazenamento, redes de alta velocidade e chips especializados. É precisamente este tipo de infraestrutura que empresas como Microsoft, Google, Amazon e Meta estão a construir.

A Forbes estima que os principais hyperscalers norte-americanos deverão investir mais de 700 mil milhões de dólares em computação para IA durante 2026.

Isto explica a construção de novos centros de dados, a procura por GPUs e a necessidade crescente de eletricidade.

Os hyperscalers são, assim, uma das principais bases tecnológicas da Internet moderna e estão a tornar-se também a infraestrutura sobre a qual está a ser construída a próxima geração de Inteligência Artificial.