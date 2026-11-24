Um dia depois de Grand Theft Auto VI chegar às consolas, a Neuralink tratou de desviar as atenções para o seu laboratório. A empresa de Elon Musk divulgou na rede social X um vídeo de dois minutos onde um participante dos seus ensaios clínicos joga o novo título da Rockstar sem tocar num único botão físico. Tudo é controlado diretamente a partir da atividade cerebral, transformando pensamentos em comandos precisos no ecrã.

As imagens não se ficam por menus ou movimentos básicos. O jogador conduz uma lancha com o protagonista Jason por baixo de uma ponte, manobra por um canal estreito para apanhar um pacote e ainda se mete num confronto corpo a corpo e num tiroteio. O momento mais esclarecedor chega quando assume os comandos de um hidroavião, provando que a interface cérebro-computador aguenta ações rápidas em tempo real.

Como o cérebro substitui o comando da PlayStation 5

Para perceber o que está realmente a acontecer, o vídeo inclui uma sobreposição de um comando da PlayStation 5 que ilumina cada botão à medida que o sinal é detetado. O segredo está na tradução de movimentos imaginários. Quando precisa de puxar o nariz do avião para cima, o participante limita-se a imaginar a mão direita a deslizar para a frente.

Playing GTA VI with a Neuralink https://t.co/ViFjXK9OSV — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

A lógica repete-se para o resto das ações no jogo. Pensar num ligeiro toque com o dedo anelar ativa o botão quadrado, e há até funções mapeadas a movimentos imaginados com o pé. Antes da cirurgia, este utilizador estava preso a uma vareta bucal para mexer num iPad, o que o reduzia a meia dúzia de jogos simples e acabava sempre em dores no maxilar. Recuperar o controlo direto de um computador devolveu-lhe a ligação prática ao mundo digital.

De jogar xadrez a dominar o caos de GTA VI

O progresso face às primeiras demonstrações da Neuralink é evidente. Em março de 2024, Noland Arbaugh, o primeiro humano a receber o implante, surpreendeu ao mover um cursor para jogar xadrez e passar noites em claro no Civilization VI. Eram títulos por turnos, com margem para pausas e decisões lentas.

Neuralink devices are investigational and have not been approved by the FDA or other regulatory authorities. This content features voluntary clinical trial participants sharing their personal experiences, which may not reflect all participants or future outcomes. — Neuralink (@neuralink) November 20, 2026

Poucos meses depois, um segundo participante, identificado como Alex, subiu a parada ao jogar Counter-Strike 2. Ainda assim, precisava de combinar o implante cerebral com um QuadStick operado pela boca, deixando o chip encarregue da pontaria enquanto o periférico tratava da movimentação.

Em GTA VI, a exigência é outra. Gerir veículos, combates e navegação num mundo aberto moderno apenas com sinais neurais mostra o ritmo a que a descodificação está a evoluir. O sistema continua em fase experimental e longe de aprovação comercial pelos reguladores norte-americanos, mas junta-se a projetos como o Blindsight, focado no córtex visual, num avanço bem real na acessibilidade.