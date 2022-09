Muse chega a número 1 no Reino Unido com álbum que integra a tecnologia NFT

Nem todos estão céticos relativamente aos NFT e, a comprovar isso, os Muse tornaram-se na primeira banda a encabeçar as tabelas do Reino Unido com um álbum que integra a tecnologia NFT.

O Will Of The People chegou na sexta-feira, dia 26 de agosto, e é o nono álbum de estúdio da banda inglesa.

Tornou-se público no dia 26 de agosto e vendeu 51.500 exemplares na sua primeira semana. O Will Of The People da banda inglesa Muse conseguiu tornar-se no primeiro álbum britânico a integrar a tecnologia NFT e a chegar ao primeiro lugar das tabelas do Reino Unido.

Além dos formatos tradicionais, como vinil, digital, cassete e CD, o Will Of The People dos Muse tornou-se público também em forma de NFT. Este último foi limitado a mil cópias em todo o mundo, pelo que as vendas dele no Reino Unido representaram, no máximo, 1,96% do total.

Apesar de ter chegado ao primeiro lugar, o álbum Will Of The People não foi o primeiro a ser lançado em formato NFT, uma vez que o rapper Manchester Aitch já havia lançado o seu exemplar. De acordo com o The Guardian, o álbum de estreia Close to Home foi lançado uma semana antes do disco dos Muse e alcançou o segundo lugar da tabela da semana passada.

No mês passado, o The Guardian partilhou também que os álbuns NFT têm sido elegíveis para as paradas há já alguns meses. No entanto, só agora é que estão a ser vendidos. o Will Of The People dos Muse foi vendido através da plataforma NFT Serenade, ao passo que o Close to Home do Manchester Aitch foi vendido no LimeWire.

A edição digital do álbum dos Muse, que está agora esgotada, incluía uma versão do álbum para download, e garantia uma arte alternativa na capa e uma assinatura digital dos membros da banda.

Ouça o álbum ... dos Muse aqui: