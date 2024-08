Mochilas “tecnológicas” para começar o novo ano escolar (aproveite o desconto)

Setembro é sinónimo de novo ano escolar. Muitas famílias voltam a comprar lápis, canetas, cadernos, afias, borrachas e... mochilas. Hoje deixamos as nossas sugestões.

A Prozis tem um vasto leque de mochilas para todas as necessidades. Seja simplesmente para levar o material escolar, seja para levar o computador, etc. Acedendo aqui são várias as opções tendo em conta o material e características.

Escolher uma mochila para o nosso dia a dia não é por vezes uma tarefa fácil. Há pormenores que fazem toda a diferença e nada melhor que uma mochila compacta, de boa qualidade e com o espaço necessário.

#1 - Mochila 24/7 - Black

A mochila 24/7 da Prozis combina um conjunto de características que vão desde o estilo, à qualidade, passando pela funcionalidade. Feita com um tecido de poliéster 900D revestido a PU, esta mochila é leve, robusta e oferece bastante espaço para transportar o nosso portátil, acessórios e outras coisas. Pode saber mais aqui.

Preço: €69.99 (Podem usar o voucher PPLWARE para obter 10% de desconto)

#2 - Mochila Stronghold Black

A Mochila Gaming Stronghold Black da Prozis oferece tudo o que precisa para transportar o seu portátil na máxima segurança. Esta mochila foi desenvolvida com o máximo rigor, com o objetivo claro de proteger todos os artigos no seu interior. Para ter uma ideia, a parte frontal e de trás tem acolchoamento de espuma EVA que foi detalhadamente concebido para a absorção do impacto e de possíveis tombos que acontecem quando menos esperamos.

É impermeável, até ao nível dos fechos e muito resistente a danos externos. O revestimento e estrutura exterior é em poliéster. Na lateral, há interfaces USB para carregamento de dispositivos - saber mais aqui.

Preço: €129.99 (Podem usar o voucher PPLWARE para obter 10% de desconto)

#3 - Mochila Volt Black

Chama-se Volt Black e é uma mochila que tem a particularidade de tem um painel solar. Concebida para facilitar as suas deslocações diárias para o trabalho, a Volt da Prozis é uma mochila orientada para as exigências da vida profissional, com um toque de inovação e com "funcionalidades adicionais". É super confortável, leve e bastante ajustável ao corpo. Pode saber mais aqui.

Preço: €101.99 (Podem usar o voucher PPLWARE para obter 10% de desconto)

#4 - Mochila Befit 3.0 - Black

A Prozis lançou recentemente a mochila "tudo em um" que vai gostar. Esta mochila tem um compartimento para um computador até 15" e mais um conjunto de compartimentos para vestuário e até um espaço para transportar alimentação, com divisórias, destinadas a taparueres / marmitas.

Além disso, a zona direcionada para o transporte de alimentos é térmica para manter os alimentos frescos durante todo o dia - saber mais aqui.

Preço: €99.99 (Podem usar o voucher PPLWARE para obter 10% de desconto)

#5 - Mochila Shell+

A Shell+ da Prozis é uma mochila contemporânea e funcional com bastante organização e arrumação, ideal para trabalho ou viagem. Cuidadosamente equipada com um espaço de arrumação para todos os teus objetos pessoais, a mochila Shell+ da Prozis está preparada para qualquer viagem.

O seu design espaçoso e bem organizado inclui vários bolsos internos e externos para proporcionar uma experiência de viagem de negócios perfeita. Além disso, é feita a partir de poliuretano 900D robusto, revestido a PU para uma melhor resistência à água.

Preço: €136.99 (Podem usar o voucher PPLWARE para obter 10% de desconto)

E são estas as sugestões para hoje. Todas têm fantástica qualidade, são super-resistentes e multifuncionais.

NOTA: Há alguns modelos que estão esgotados, mas pode sempre indicar que o avisem quando estiver disponível.

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir estas mochilas um desconto de 10%. Para isso, deverá introduzir o cupão PPLWARE. Aceda aqui.