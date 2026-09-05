IFA 2026: TCL revoluciona com novas Smart TVs SQD-Mini LED e soundbars

A TCL aproveitou a abertura da IFA 2026, em Berlim, para apresentar aquele que é o seu portefólio mais alargado de sempre para a Europa no segmento de entretenimento doméstico. Além da já esperada gama de televisores Mini LED, a TCL estreou também uma nova família de soundbars, com destaque para a Q95K, desenvolvida em parceria com a Bang & Olufsen.

O evento decorre entre 4 e 8 de setembro, no Hall 21A do recinto ferial de Messedamm, na capital alemã, onde a TCL apresenta o mote "AI Inspired Life" para descrever a nova geração de produtos.

Q95K: a soundbar-bandeira da nova Série Q

A grande novidade em termos de áudio é a soundbar Q95K, que a TCL apresenta como o topo de gama da recém-criada Série Q.

Trata-se de um sistema completo, composto por barra de som, subwoofer sem fios e colunas traseiras, pensado para recriar uma experiência sonora ao estilo "cinema em casa" sem a complexidade habitual de instalar um sistema surround tradicional.

Entre as características mais relevantes contam-se:

Configuração de 11.1.4 canais, com 22 transdutores distribuídos pela sala;

Suporte para Dolby Atmos e DTS:X;

Até 1.420 W de potência máxima de áudio (valores obtidos em testes de laboratório da própria TCL);

Subwoofer sem fios com dois transdutores de 7 polegadas em configuração Push-Push, pensado para graves profundos com menos vibração da caixa;

Afinação personalizada assinada pela Bang & Olufsen, incluindo tecnologia de beamforming para melhorar a clareza dos diálogos;

Sistema AI Sonic-Adaptation, que analisa a acústica da divisão e ajusta o som automaticamente;

Ligação simplificada via HDMI 2.1 e eARC, com suporte a ALLM e passagem de sinal Dolby Vision através da soundbar;

Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect e Google Cast Lite para reprodução de música sem fios;

Tecnologia Tutti Choral, que permite à Q95K trabalhar em conjunto com as colunas de uma TV TCL compatível, formando um único sistema de som coordenado.

A Q95K foi pensada para televisores a partir das 65 polegadas e chega ao mercado europeu no final de setembro de 2026.

Para quem procura algo mais compacto, a TCL apresenta ainda a A65K, uma soundbar da chamada "Design Series", distinguida pela EISA. Com apenas 50 mm de espessura, encaixa discretamente por baixo da televisão e oferece uma configuração de 3.1.2 canais com Dolby Atmos e DTS:X, além de melhoramento dedicado de voz e graves e afinação Bang & Olufsen.

Já o Z100 Wireless Free Sound Speaker aposta na liberdade total de posicionamento: cada coluna, com configuração 1.1.1 canais e 170 W de potência de pico, pode ser colocada onde for mais conveniente na sala, sem necessidade de cabos.

X11L, C8L e C7L lideram a oferta de televisores Mini LED

No capítulo das televisões, a TCL reforça a sua liderança em Mini LED com três novas séries SQD-Mini LED, cada uma dirigida a um perfil de utilizador diferente.

A X11L assume-se como o modelo mais avançado da marca, disponível agora também em 75 polegadas, além das versões de 85" e 98".

Destaca-se pelo brilho máximo de até 10.000 nits, até 20.736 zonas de dimming (no modelo de 98"), cobertura até 100% do espaço de cor BT.2020, taxa de atualização nativa de 144 Hz, suporte para Dolby Vision e HDR10+, painel WHVA 2.0 Ultra e som assinado pela Bang & Olufsen.

A C8L, disponível em cinco tamanhos (55" a 98"), posiciona-se como opção premium para visualização partilhada em família, com até 6.000 nits de brilho e até 4.032 zonas de dimming no modelo maior, 144 Hz nativos, Dolby Atmos e áudio Bang & Olufsen.

Já a C7L, também disponível de 55" a 98", é apresentado como a opção mais equilibrada da gama, indicada para streaming, desporto e gaming.

Oferece até HDR 3.000 nits e até 2.176 zonas de dimming no modelo de 98", 144 Hz nativos, suporte para HDMI 2.1 e VRR, além da tecnologia própria 288 VRR Game Accelerator.

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