Há um novo termo no mundo da tecnologia: conheça o MANGOS!

O domínio das gigantes tecnológicas está a mudar. Se durante anos o FAANG foi sinónimo de poder e inovação no setor tecnológico, 2026 traz um novo conjunto de empresas para o centro das atenções. Conheça o MANGOS!

Do FAANG ao MANGOS: uma mudança de era

Durante mais de uma década, o acrónimo FAANG foi a referência máxima do setor tecnológico, juntando as empresas mais preponderantes do setor: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google.

Estas empresas dominaram a década de 2010 ao capitalizar o crescimento dos smartphones, das redes sociais, do streaming, da computação em nuvem e do comércio eletrónico.

Para qualquer engenheiro de software, conseguir entrar numa destas empresas era considerado o auge da carreira, graças à inovação constante, aos pacotes salariais generosos e à influência global que exerciam.

O termo foi popularizado em 2013 pelo apresentador da CNBC Jim Cramer e tornou-se rapidamente a forma mais reconhecida de identificar as empresas mais influentes do mundo tecnológico.

No entanto, o rápido crescimento da Inteligência Artificial (IA) está a remexer completamente o panorama do setor, bem como o conjunto de empresas que os investidores, programadores e entusiastas da tecnologia acompanham mais de perto.

2026 é o ano do MANGOS

O novo acrónimo MANGOS representa as empresas consideradas líderes da era da IA: Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI, havendo quem inclua ainda a SpaceX.

Ao contrário do FAANG, que simbolizou a revolução da Internet e do smartphone, o MANGOS reflete as empresas que estão a impulsionar os avanços em modelos de IA, infraestrutura, chips e tecnologias de próxima geração.

O termo ganhou popularidade através da rede social X, desencadeando uma onda de debate entre engenheiros, investidores e entusiastas da tecnologia.

As publicações geraram um envolvimento significativo e alimentaram a discussão sobre se o domínio do FAANG está a enfraquecer, especialmente numa altura em que várias das empresas do MANGOS se aproximam de marcos importantes, com a SpaceX a preparar-se para entrar na bolsa, e a OpenAI e a Anthropic a avançarem para potenciais entradas, também.

A que se deve o domínio destas empresas?

Cada empresa que compõe o acrónimo MANGOS representa um pilar fundamental da revolução da IA:

A NVIDIA tornou-se central na explosão da IA graças aos seus chips de altíssima procura, essenciais para treinar e correr modelos de IA.

tornou-se central na explosão da IA graças aos seus chips de altíssima procura, essenciais para treinar e correr modelos de IA. A OpenAI e a Anthropic competem diretamente para construir sistemas de IA cada vez mais avançados, sendo as duas empresas mais associadas ao desenvolvimento de grandes modelos de linguagem.

e a competem diretamente para construir sistemas de IA cada vez mais avançados, sendo as duas empresas mais associadas ao desenvolvimento de grandes modelos de linguagem. A Meta e a Google investem de forma massiva para reforçar as suas capacidades em IA.

e a investem de forma massiva para reforçar as suas capacidades em IA. A SpaceX é vista como um player-chave na infraestrutura para a economia do futuro.

E as antigas gigantes?

Nem todos os membros do FAANG conseguiram manter a mesma relevância quando a conversa passou para a IA.

A Apple tem enfrentado críticas pelos atrasos nas suas iniciativas de IA, a Amazon é cada vez mais vista como fornecedora de infraestrutura através da Amazon Web Services (AWS), e a Netflix continua fora do núcleo da narrativa da IA, apesar do domínio no streaming.

Mesmo a Microsoft é frequentemente considerada menos central do que as empresas que desenvolvem os modelos fundamentais de IA, os chips e a infraestrutura que conduzem a atual vaga de inovação, apesar da sua estreita parceria com a OpenAI.

Assim sendo, a ascensão das MANGOS evidencia uma mudança mais ampla nas prioridades da indústria tecnológica, com a IA a tornar-se o principal motor de valor e inovação.