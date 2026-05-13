Gabi: o robô que se tornou monge num templo budista na Coreia do Sul

Um robô humanoide participou numa cerimónia de iniciação budista, em Seul, prometendo respeitar a vida, obedecer aos humanos e poupar energia. O evento marca um momento histórico na relação entre a religião e a Inteligência Artificial (IA).

À primeira vista, a cena não era diferente de tantas outras cerimónias budistas: monges em procissão entre filas de lanternas coloridas.

Contudo, entre as figuras vestidas com o mesmo hábito, uma destacava-se claramente.

Com apenas 1,20 metros de altura, o robô humanoide Gabi tornou-se, recentemente, no primeiro robô a participar na cerimónia de iniciação sugye num templo budista em Seul, capital da Coreia do Sul.

Um robô com votos e nome budista

O nome Gabi não foi escolhido ao acaso. Em budismo, o termo remete para o conceito de misericórdia, um valor central na doutrina.

Durante a cerimónia, Gabi, um modelo G1 da fabricante chinesa Unitree Robotics, recitou cinco votos, adaptados a partir dos que são habitualmente pronunciados pelos monges humanos.

O robô comprometeu-se a respeitar a vida, agir com paz em relação a outros robôs e objetos, obedecer aos humanos, abster-se de agir ou falar de forma enganosa e, por fim, poupar energia, uma versão tecnológica do tradicional voto de moderação.

O ritual de purificação yeonbi foi, também, adaptado. Enquanto um monge humano recebe normalmente uma pequena marca de incenso no braço, Gabi recebeu um autocolante e um colar de contas.

Uma aposta deliberada da Ordem Jogye

Este momento histórico insere-se numa estratégia assumida pela Ordem Jogye, a maior seita budista da Coreia do Sul. Afinal, no discurso de Ano Novo, o Venerável Jinwoo, presidente da ordem, prometeu integrar a IA na tradição budista.

Pretendemos liderar corajosamente a era da IA e redirecionar as suas conquistas para o caminho da paz de espírito e da iluminação.

Quando questionado sobre a presença do robô humanoide, Hong Min-suk, responsável da Ordem Jogye, clarificou que "os robôs estão destinados a colaborar com os humanos em todos os domínios no futuro".

Será natural que façam parte das nossas festividades.

Na mesma página está o Venerável Jungnyum, que alertou que "a IA está a chegar como um tsunami" e que o budismo deve mover-se em direção a uma nova esperança, numa altura em que a religião enfrenta uma perda crescente de seguidores.

Entretanto, o percurso de Gabi no seio do budismo está longe de terminar. Ainda este mês, o robô deverá participar nas celebrações do festival das lanternas, que assinala o nascimento de Buda, um dos eventos mais importantes do calendário budista coreano.