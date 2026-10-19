Futebol testa cartões virtuais: o amarelo e o vermelho passaram para um ecrã

O árbitro leva a mão ao bolso, levanta o braço e mostra um ecrã amarelo. A cena aconteceu no Uruguai, onde os tradicionais cartões começaram a dar lugar a um dispositivo eletrónico. A novidade promete simplificar o trabalho da arbitragem, mas já revelou um problema: nem sempre se percebe a cor.

Cartões virtuais estrearam-se no Uruguai

O teste decorreu a 15 de outubro, no estádio Gran Parque Central, em Montevideu, durante o encontro entre Nacional e Rentistas, da Copa AUF Uruguay.

Aos 12 minutos, o árbitro, Eduardo Varela, mostrou um cartão amarelo eletrónico a Juan Pablo Plada, do Rentistas, depois de uma falta sobre Maximiliano Silvera. Em vez do cartão convencional, o árbitro levantou um dispositivo com o ecrã iluminado de amarelo. O equipamento também foi utilizado para assinalar expulsões durante a partida, que terminou com a vitória do Nacional por 3 a 0.

Apesar da designação de “cartões virtuais”, a sanção continua a ser comunicada através de um objeto físico. A diferença está no ecrã que apresenta a cor e nas funcionalidades de registo associadas.

Como funciona esta tecnologia?

Segundo a explicação à comunicação social, o aparelho possui dois botões para apresentar as cores amarela e vermelha. No ecrã, o árbitro seleciona a equipa e o jogador para registar a ocorrência.

O dispositivo também permite anotar golos e substituições, gravar notas de voz sobre o motivo de uma sanção e corrigir decisões posteriormente alteradas após intervenção do VAR. O objetivo é reduzir as anotações manuais e facilitar a preparação do relatório do jogo.

O árbitro continua a tomar todas as decisões. A tecnologia serve para comunicar e organizar essas decisões, sem substituir a avaliação das infrações.

A visibilidade é o principal obstáculo

Trocar um cartão por um ecrã parece simples, mas as condições de um estádio colocam dificuldades.

Uma utilização prevista para 30 de setembro, no encontro entre Defensor Sporting e Plaza Colonia, não avançou devido à dificuldade em visualizar as cores sob a luz solar. No teste com Nacional e Rentistas, a perceção do cartão a partir de certos ângulos também motivou críticas.

O juiz da partida sugeriu acrescentar iluminação LED à volta do equipamento, para que jogadores e público consigam identificar a sanção lateralmente. Os responsáveis pelo projeto reconheceram que o dispositivo precisa de melhorias na visibilidade.

Transmissão em direto ainda é um objetivo

Há um detalhe que merece atenção: registar digitalmente as ocorrências não significa transmiti-las imediatamente.

Marcelo de León, responsável pelo Departamento de Arbitragem da Associação Uruguaia de Futebol, apresentou como objetivo a ligação dos dados aos sistemas da federação e, futuramente, à imprensa.

Contudo, o árbitro explicou que o equipamento utilizado não estava ligado à Internet durante o encontro, sendo sincronizado antes e depois da partida. Assim, a transmissão em tempo real deve ser entendida como uma ambição do projeto, e não como uma funcionalidade já demonstrada neste teste.

TARJETA ELECTRÓNICA

En el Nacional vs Rentistas en Uruguay, el árbitro probó la nueva tarjeta electrónica, un dispositivo, parecido a un celular, que al ser programado muestra el color, amarillo o rojo y la información queda registrada en el Comet. Lo malo, solo se ve por un lado pic.twitter.com/80OJxl2erp — Jose Borda (@Borda_analista) October 16, 2026

Modernizar sem complicar o jogo

O projeto pertence à empresa uruguaia REFe. Os seus responsáveis afirmam que o desenvolvimento resulta de investimento privado e que a federação disponibilizou o contexto para os testes, sem financiar a solução.

A vantagem potencial está na redução da burocracia. A dificuldade está em preservar uma comunicação que os cartões tradicionais tornam imediata: qualquer pessoa deve perceber, num instante, se houve uma advertência ou uma expulsão.

Este teste mostra que há espaço para digitalizar o trabalho dos árbitros. Mas, antes de conquistar os relvados, o cartão eletrónico terá de cumprir a sua função mais básica: ser claramente visto por todos.

Será que em Portugal esta medida poderá ser aplicada?