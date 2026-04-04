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EUA não aguentam mais centros de dados! Legisladores avançam para proibi-los

· High Tech 13 Comentários

Imagem: Turner Construction, via Bloomberg

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Yamahia says:
    4 de Abril de 2026 às 12:57

    “…Maine tem alguns dos preços de eletricidade residencial mais elevados do país e os legisladores receiam que a expansão destes centros, altamente consumidores de energia, possa aumentar ainda mais os custos. …”

    Ora aí está, querem tudo elektro e depois é que são elas.
    Aliás, o preço da electricidade em PT já está artificialmente baixo à custa do autêntico roubo que todas as semanas aumenta em impostos sem nexo sobre os combustíveis rodoviários que transportam os bens de 1ª necessidade. Qdo não houverem carros a combustão aí é que se vão aperceber da esparrela que está montada.

    Responder
    • Bruh says:
      4 de Abril de 2026 às 14:23

      o quê crl? fala-se de centros de dados e este vem com a conversa dos elektros…

      Responder
      • Toni da Adega says:
        4 de Abril de 2026 às 15:27

        Para ele todos os males do mundo é culpa dos VE. Até o preço do petróleo e guerra do Irão

        Responder
      • Oraxulo says:
        4 de Abril de 2026 às 18:44

        Ele falou muito bem, cadavez mais se está a aumentar a dependência de electricidade, isso inclui tudo o que dependa da mesma para funcionar tal como os VE, ou julgas que a dita cresche nas árvores..

        A notícia dos data centers refere bem esse ponto, ou só lês o que te convém ler…????

        Responder
      • Yamahia says:
        4 de Abril de 2026 às 20:01

        Vê lá onde está o Wally?
        Tudo elektros 1,4 mil milhões de carros no mundo
        Resultado: ~3.000 a 4.000 TWh/ano
        Datacenters cloud, IA, streaming, etc. Consumo global atual: ~400 a 600 TWh/ano e já a pressionar preços. Apesar da compensação com impostos sobre combustíveis rodoviários entregues às elektras
        É só ter 2 dedos de testa.

        Responder
    • JL says:
      4 de Abril de 2026 às 18:05

      Curioso, porque era você que queria combustíveis feitos de electricidade.

      Responder
    • JL says:
      4 de Abril de 2026 às 18:06

      Já agora, o custo do imposto nos combustíveis continua exatamente o mesmo do ano passado.

      Responder
      • Yamahia says:
        4 de Abril de 2026 às 20:11

        Sim mas 23% sobre 1€ não é a mesma coisa que 23% sobre 2€. No fim do ano os 11 mil milhões passam a 22 mil milhões.
        O ganho devia ser entregue para conter a crise como fizeram em ES procurando que o impacto não afectasse empresas e famílias, mas cá no burgo só se pensa em usar a verba surripiada para arrasar biodiversidade para plantar espelhos e pagar os curtailment ‘s aos amigalhaços. O resto que se lixe.

        Responder
      • Grunho says:
        5 de Abril de 2026 às 13:08

        O peso dos impostos nos combustíveis baixou. O simples facto de o produto ter disparado na origem fez baixar a percentagem de imposto, mesmo se o estado estiver a arrecadar mais. Dizia o Teixeira dos Santos servidor do sócrates que era um favor que o estado nos fazia em cobrar um imposto fixo tão alto, depois as subidas no preço final sentiam-se menos.

        Responder
  2. Artilheiro says:
    4 de Abril de 2026 às 21:41

    Falam do EUA, mas olha que a europa pelo mapa, também não está melhor.
    O Trumpurso, arranja já forma, de entalar os legisladores.

    Responder
    • Joao Ptt says:
      4 de Abril de 2026 às 23:19

      Mas tanto os políticos de Direita como os de Esquerda concordam com o ponto de que os centros de dados já fizeram aumentar os preços e vão fazer aumentar ainda mais no futuro a curto/ médio prazo, e têm os seus eleitores a pressioná-los para pararem com tais infra-estruturas.

      Nos EUA ao contrário de Portugal, as leis não costumam permitir que as empresas de electricidade simplesmente passem mais uma torre onde bem lhes apetece, e costumam ter de negociar com cada proprietário de terreno, o que geralmente significa que não conseguem transportar mais capacidade de entregar energia eléctrica.
      Claro que isto é uma perspectiva, porque tem gente que defende que o problema poderia ser minimizado por exemplo integrando os painéis solares e baterias nas redes de distribuição local de energia eléctrica, só que as empresas de distribuição não gostam tanto disso porque não lhes permite justificar cobranças de electricidade tão elevadas como se conseguirem trazer mais uma nova linha de muita alta tensão sabe-se-lá de onde para a cidade.

      Responder

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