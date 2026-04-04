EUA não aguentam mais centros de dados! Legisladores avançam para proibi-los

Potência tecnológica e casa de algumas das empresas mais preponderantes do setor, os Estados Unidos da América (EUA) enfrentam uma crescente preocupação relativamente aos centros de dados para a Inteligência Artificial. "Pelos cabelos" com estas infraestruturas, já há legisladores a tentar proibi-los.

Estado prestes a proibir centros de dados, de forma inédita

O estado de Maine, nos EUA, está prestes a dar força legal à crescente reação popular contra a construção de centros de dados de IA.

Um projeto de lei para proibir completamente novos centros de dados até novembro de 2027 foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Representantes de Maine, controlada pelos democratas, e segue agora para o Senado estadual, também sob controlo democrata, onde se espera que seja aprovado.

A governadora Janet Mills, também democrata, já indicou que apoia a medida.

Segundo The Wall Street Journal, o objetivo do projeto é dar ao estado tempo para avaliar o impacto da expansão dos centros de dados no ambiente e nos preços da eletricidade.

Afinal, o estado de Maine tem alguns dos preços de eletricidade residencial mais elevados do país e os legisladores receiam que a expansão destes centros, altamente consumidores de energia, possa aumentar ainda mais os custos.

Isto importa, pois a aprovação desta lei poderá desencadear um efeito dominó em todo o país. Pelo menos dez outros estados, incluindo Nova Iorque, Carolina do Sul e Oklahoma, já apresentaram propostas para proibir ou restringir temporariamente a construção de novos centros de dados.

No Ohio, um grupo de ativistas está a recolher assinaturas para levar uma proposta de proibição a referendo, em novembro.

Penso que Maine é o canário na mina de carvão. Maine será o primeiro de muitos estados a adotar este tipo de moratórias.

Afirmou Anirban Basu, economista-chefe da Associated Builders and Contractors, ao mesmo jornal.

Bernie Sanders tenta suspender a construção de novos centros de dados

A nível nacional, os senadores Bernie Sanders, independente de Vermont, e Alexandria Ocasio-Cortez, democrata de Nova Iorque, apresentaram propostas para suspender temporariamente a construção de centros de dados de IA em todo o país.

A proposta inclui ainda restrições à exportação de hardware de computação, como chips de IA, para países sem regulamentação adequada.

Apesar da enorme importância deste tema e do seu impacto em toda a população, a IA tem sido pouco debatida de forma séria em Washington. Temo que o Congresso não esteja preparado para a dimensão das mudanças já em curso.

Afirmou Sanders, que acredita que uma proibição temporária permitiria criar salvaguardas federais robustas para uma tecnologia que está a afetar a economia, o bem-estar, a democracia, a guerra e a educação.

Perante uma crise energética sem precedentes e a rápida expansão das infraestruturas de IA, a proposta dos dois legisladores visa garantir que o crescimento da IA protege o ambiente e as comunidades, beneficiando os trabalhadores.

Na perspetiva de Sanders, "a IA e a robótica estão a criar a maior revolução tecnológica da história da humanidade".

A moratória entraria em vigor imediatamente e manter-se-ia até serem aprovadas leis que limitem os impactos negativos dos centros de dados, incluindo os seguintes:

Efeitos ambientais;

Aumento dos custos energéticos;

Perda de empregos;

Desigualdade na distribuição de riqueza.

Dados de sondagens, citadas pelo The Guardian, mostram que os americanos estão cada vez mais preocupados com os impactos da IA:

Um inquérito de junho de 2025 concluiu que metade dos adultos diz estar mais preocupada do que entusiasmada com o seu uso;

Um inquérito de dezembro de 2025 averiguou que 60% considera que o setor deve ser mais regulado.

Os eleitores dos EUA estão especialmente preocupados com o aumento dos custos de eletricidade e consumo energético, com estudos, também citados, a indicarem que regiões com elevada concentração de centros de dados já registaram aumentos significativos nos preços da energia.

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