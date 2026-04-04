EUA não aguentam mais centros de dados! Legisladores avançam para proibi-los
Potência tecnológica e casa de algumas das empresas mais preponderantes do setor, os Estados Unidos da América (EUA) enfrentam uma crescente preocupação relativamente aos centros de dados para a Inteligência Artificial. "Pelos cabelos" com estas infraestruturas, já há legisladores a tentar proibi-los.
Estado prestes a proibir centros de dados, de forma inédita
O estado de Maine, nos EUA, está prestes a dar força legal à crescente reação popular contra a construção de centros de dados de IA.
Um projeto de lei para proibir completamente novos centros de dados até novembro de 2027 foi aprovado no mês passado pela Câmara dos Representantes de Maine, controlada pelos democratas, e segue agora para o Senado estadual, também sob controlo democrata, onde se espera que seja aprovado.
A governadora Janet Mills, também democrata, já indicou que apoia a medida.
Segundo The Wall Street Journal, o objetivo do projeto é dar ao estado tempo para avaliar o impacto da expansão dos centros de dados no ambiente e nos preços da eletricidade.
Afinal, o estado de Maine tem alguns dos preços de eletricidade residencial mais elevados do país e os legisladores receiam que a expansão destes centros, altamente consumidores de energia, possa aumentar ainda mais os custos.
Isto importa, pois a aprovação desta lei poderá desencadear um efeito dominó em todo o país. Pelo menos dez outros estados, incluindo Nova Iorque, Carolina do Sul e Oklahoma, já apresentaram propostas para proibir ou restringir temporariamente a construção de novos centros de dados.
No Ohio, um grupo de ativistas está a recolher assinaturas para levar uma proposta de proibição a referendo, em novembro.
Penso que Maine é o canário na mina de carvão. Maine será o primeiro de muitos estados a adotar este tipo de moratórias.
Afirmou Anirban Basu, economista-chefe da Associated Builders and Contractors, ao mesmo jornal.
Bernie Sanders tenta suspender a construção de novos centros de dados
A nível nacional, os senadores Bernie Sanders, independente de Vermont, e Alexandria Ocasio-Cortez, democrata de Nova Iorque, apresentaram propostas para suspender temporariamente a construção de centros de dados de IA em todo o país.
A proposta inclui ainda restrições à exportação de hardware de computação, como chips de IA, para países sem regulamentação adequada.
Apesar da enorme importância deste tema e do seu impacto em toda a população, a IA tem sido pouco debatida de forma séria em Washington. Temo que o Congresso não esteja preparado para a dimensão das mudanças já em curso.
Afirmou Sanders, que acredita que uma proibição temporária permitiria criar salvaguardas federais robustas para uma tecnologia que está a afetar a economia, o bem-estar, a democracia, a guerra e a educação.
Perante uma crise energética sem precedentes e a rápida expansão das infraestruturas de IA, a proposta dos dois legisladores visa garantir que o crescimento da IA protege o ambiente e as comunidades, beneficiando os trabalhadores.
Na perspetiva de Sanders, "a IA e a robótica estão a criar a maior revolução tecnológica da história da humanidade".
A moratória entraria em vigor imediatamente e manter-se-ia até serem aprovadas leis que limitem os impactos negativos dos centros de dados, incluindo os seguintes:
- Efeitos ambientais;
- Aumento dos custos energéticos;
- Perda de empregos;
- Desigualdade na distribuição de riqueza.
Dados de sondagens, citadas pelo The Guardian, mostram que os americanos estão cada vez mais preocupados com os impactos da IA:
- Um inquérito de junho de 2025 concluiu que metade dos adultos diz estar mais preocupada do que entusiasmada com o seu uso;
- Um inquérito de dezembro de 2025 averiguou que 60% considera que o setor deve ser mais regulado.
Os eleitores dos EUA estão especialmente preocupados com o aumento dos custos de eletricidade e consumo energético, com estudos, também citados, a indicarem que regiões com elevada concentração de centros de dados já registaram aumentos significativos nos preços da energia.
Leia também:
Neste artigo: centro de dados, Data Center, EUA, inteligência artificial
“…Maine tem alguns dos preços de eletricidade residencial mais elevados do país e os legisladores receiam que a expansão destes centros, altamente consumidores de energia, possa aumentar ainda mais os custos. …”
Ora aí está, querem tudo elektro e depois é que são elas.
Aliás, o preço da electricidade em PT já está artificialmente baixo à custa do autêntico roubo que todas as semanas aumenta em impostos sem nexo sobre os combustíveis rodoviários que transportam os bens de 1ª necessidade. Qdo não houverem carros a combustão aí é que se vão aperceber da esparrela que está montada.
o quê crl? fala-se de centros de dados e este vem com a conversa dos elektros…
Para ele todos os males do mundo é culpa dos VE. Até o preço do petróleo e guerra do Irão
Ele falou muito bem, cadavez mais se está a aumentar a dependência de electricidade, isso inclui tudo o que dependa da mesma para funcionar tal como os VE, ou julgas que a dita cresche nas árvores..
A notícia dos data centers refere bem esse ponto, ou só lês o que te convém ler…????
Vê lá onde está o Wally?
Tudo elektros 1,4 mil milhões de carros no mundo
Resultado: ~3.000 a 4.000 TWh/ano
Datacenters cloud, IA, streaming, etc. Consumo global atual: ~400 a 600 TWh/ano e já a pressionar preços. Apesar da compensação com impostos sobre combustíveis rodoviários entregues às elektras
É só ter 2 dedos de testa.
Curioso, porque era você que queria combustíveis feitos de electricidade.
Está enganado. H2 a gás já npoupa metade das emissões em relação aos elektros. É isso q tenho dito e já estou farto de repetir, seu cabeça dura lol
Os centros de dados purificam o ar segundo todas as teorias do JL. Como colocar painéis solares purifica o ar.
Já agora, o custo do imposto nos combustíveis continua exatamente o mesmo do ano passado.
Sim mas 23% sobre 1€ não é a mesma coisa que 23% sobre 2€. No fim do ano os 11 mil milhões passam a 22 mil milhões.
O ganho devia ser entregue para conter a crise como fizeram em ES procurando que o impacto não afectasse empresas e famílias, mas cá no burgo só se pensa em usar a verba surripiada para arrasar biodiversidade para plantar espelhos e pagar os curtailment ‘s aos amigalhaços. O resto que se lixe.
O peso dos impostos nos combustíveis baixou. O simples facto de o produto ter disparado na origem fez baixar a percentagem de imposto, mesmo se o estado estiver a arrecadar mais. Dizia o Teixeira dos Santos servidor do sócrates que era um favor que o estado nos fazia em cobrar um imposto fixo tão alto, depois as subidas no preço final sentiam-se menos.
Falam do EUA, mas olha que a europa pelo mapa, também não está melhor.
O Trumpurso, arranja já forma, de entalar os legisladores.
Mas tanto os políticos de Direita como os de Esquerda concordam com o ponto de que os centros de dados já fizeram aumentar os preços e vão fazer aumentar ainda mais no futuro a curto/ médio prazo, e têm os seus eleitores a pressioná-los para pararem com tais infra-estruturas.
Nos EUA ao contrário de Portugal, as leis não costumam permitir que as empresas de electricidade simplesmente passem mais uma torre onde bem lhes apetece, e costumam ter de negociar com cada proprietário de terreno, o que geralmente significa que não conseguem transportar mais capacidade de entregar energia eléctrica.
Claro que isto é uma perspectiva, porque tem gente que defende que o problema poderia ser minimizado por exemplo integrando os painéis solares e baterias nas redes de distribuição local de energia eléctrica, só que as empresas de distribuição não gostam tanto disso porque não lhes permite justificar cobranças de electricidade tão elevadas como se conseguirem trazer mais uma nova linha de muita alta tensão sabe-se-lá de onde para a cidade.