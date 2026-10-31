Descoberto como transmitir dados sem emitir sinais de rádio e gastando 1000 vezes menos

Imagine transmitir informação sem precisar gerar um sinal de rádio convencional. Parece estranho, mas investigadores demonstraram que é possível aproveitar o próprio ruído elétrico dos circuitos para comunicar. A tecnologia promete reduzir drasticamente o consumo energético de milhões de dispositivos ligados à Internet.

A investigação, publicada na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), apresenta uma abordagem invulgar às comunicações sem fios. Em vez de combater o ruído térmico, normalmente considerado um obstáculo à transmissão de dados, os cientistas descobriram como utilizá-lo para transportar informação.

Os resultados são promissores: uma velocidade de transmissão 100 vezes superior à das experiências anteriores e um potencial consumo energético do transmissor até 1000 vezes inferior ao de sistemas convencionais.

Como é possível transmitir dados utilizando ruído térmico?

Todos os circuitos eletrónicos produzem naturalmente pequenas flutuações elétricas devido ao movimento dos eletrões. Este fenómeno, conhecido como ruído térmico, está presente mesmo quando os equipamentos se encontram à temperatura ambiente.

Normalmente, estas flutuações dificultam as comunicações. Contudo, os investigadores de Stanford conseguiram transformá-las num meio de transmissão de informação.

O sistema, denominado thermal noise communication, utiliza uma antena ligada a um circuito que alterna entre dois estados elétricos: circuito aberto e curto-circuito.

Cada estado modifica a forma como o ruído eletromagnético é refletido ou absorvido, permitindo representar os valores binários 0 e 1.

Um recetor suficientemente sensível consegue identificar essas alterações e reconstruir a informação, sem que o transmissor precise de gerar uma portadora de rádio convencional.

Curiosamente, o recetor interpreta as diferenças de ruído como se correspondessem a temperaturas mais altas ou mais baixas, embora não exista uma verdadeira alteração de temperatura.

Velocidade 100 vezes superior e até 1000 vezes menos energia

Um dos principais avanços desta investigação foi o desenvolvimento de um modelo matemático capaz de explicar e otimizar o funcionamento deste sistema de comunicação.

Com esta abordagem, os investigadores conseguiram aumentar a velocidade de transmissão em cerca de 100 vezes, atingindo taxas na ordem dos quilobits por segundo.

O estudo também demonstra como utilizar códigos polares, uma técnica de correção de erros, para aproximar a transmissão da capacidade teórica do canal.

Mas a grande vantagem poderá estar na eficiência energética. Segundo a equipa, um transmissor convencional de radiofrequência pode consumir até 1000 vezes mais energia para enviar informação do que um transmissor baseado em ruído térmico.

Importa, contudo, esclarecer que esta comparação diz respeito ao transmissor. O recetor continua a necessitar de energia para amplificar e processar os sinais, pelo que não está demonstrada uma redução equivalente no consumo de todo o sistema.

Uma tecnologia que poderá transformar a Internet das Coisas

Esta descoberta poderá beneficiar dispositivos que transmitem pequenas quantidades de informação, como sensores agrícolas, equipamentos de monitorização ambiental, dispositivos médicos e sistemas da Internet das Coisas (IoT).

Transmissores mais eficientes permitirão utilizar baterias mais pequenas, aumentar a autonomia e reduzir a manutenção. A tecnologia poderá também ser útil em ambientes onde os sinais de rádio ativos provocam interferências, nomeadamente junto de equipamentos científicos ou médicos.

Contudo, não estamos perante um substituto do Wi-Fi ou das redes móveis. A investigação continua numa fase experimental, com testes realizados em ambientes controlados e protegidos de interferências.

Os investigadores procuram agora ligar vários transmissores à mesma rede e garantir comunicações fiáveis fora do laboratório. Se conseguirem, poderão abrir caminho a uma nova geração de sensores sem fios com consumos energéticos muito inferiores aos atuais.