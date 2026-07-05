Como é que a televisão altera a publicidade dos painéis durante um jogo em direto?

A publicidade que aparece junto ao relvado durante uma transmissão de futebol nem sempre corresponde ao que os adeptos presentes no estádio estão realmente a ver. A tecnologia de publicidade virtual permite adaptar os anúncios a cada país, o que aumenta as receitas e torna as campanhas mais relevantes para cada mercado.

Anúncios diferentes no mesmo jogo

É cada vez mais frequente que dois espectadores, em países diferentes, assistam exatamente ao mesmo encontro, mas vejam publicidade distinta nos painéis junto ao relvado. Esta diferença resulta da utilização de publicidade virtual, uma tecnologia que substitui digitalmente os anúncios físicos apenas na emissão televisiva.

Embora os adeptos presentes no estádio, os jogadores, os árbitros e todos os restantes intervenientes observem os mesmos painéis LED, quem acompanha a partida pela televisão pode receber uma versão personalizada da publicidade, adaptada ao seu mercado.

A primeira componente deste sistema são os painéis LED instalados ao longo das linhas laterais do campo. Estes ecrãs exibem publicidade real e são visíveis para todas as pessoas que se encontram no recinto.

No entanto, a imagem transmitida para televisão passa por um processamento adicional antes de chegar aos operadores e canais de televisão.

Como funciona a substituição dos anúncios em tempo real?

Durante a transmissão, um sistema informático analisa continuamente diversos elementos da imagem para garantir que a publicidade virtual acompanha todos os movimentos da emissão. Entre os fatores monitorizados estão:

A posição e o movimento de cada câmara.

A geometria do relvado.

A localização dos jogadores e dos árbitros.

O percurso da bola.

A iluminação, sombras e reflexos.

Com estas informações, o software substitui apenas a área correspondente aos painéis publicitários por novas imagens. O processo é suficientemente preciso para que os jogadores continuem a surgir naturalmente à frente dos anúncios digitais, sem que o efeito pareça artificial.

Todas as câmaras mostram publicidade virtual?

Nem sempre. A substituição digital é mais eficaz nas câmaras principais, responsáveis pela maioria das imagens da partida e que mantêm uma perspetiva estável das linhas laterais.

Já algumas câmaras de aproximação, ângulos alternativos ou equipamentos especiais podem continuar a mostrar os anúncios físicos instalados no estádio. É precisamente por isso que, em determinadas repetições ou mudanças de câmara, podem surgir anúncios diferentes dos que estavam visíveis momentos antes.

Embora muitas pessoas associem esta solução às competições mais recentes, a publicidade virtual já é utilizada há vários anos em provas internacionais, incluindo diversas competições da UEFA.

Contudo, nos últimos anos a tecnologia evoluiu imenso. Os sistemas atuais conseguem criar várias versões regionais da transmissão em simultâneo, com um acompanhamento extremamente preciso dos movimentos das câmaras e com um resultado visual praticamente impercetível para quem está a assistir.

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