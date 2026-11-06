Como a LaLiga decidiu acabar com as dúvidas do VAR

Este ano, a LaLiga está a usar, em todos os encontros, uma bola com sensores capaz de identificar o instante exato de cada contacto, fornecendo dados adicionais ao árbitro assistente de vídeo (em inglês, VAR) e à equipa de arbitragem.

A tecnologia tem vindo a ganhar espaço no futebol na tentativa de tornar a arbitragem mais precisa e de reduzir a margem para polémicas em lances decisivos. Depois de ter sido utilizada em competições internacionais como o Mundial de 2022 e o Euro 2024, a Connected Ball está a ser usada em todos os jogos da primeira divisão espanhola, e sê-lo-á ao longo desta temporada completa, tendo esta sido a primeira competição nacional de futebol a implementar a tecnologia.

Um sensor que transmite 560 sinais por segundo

Desenvolvida em parceria com a Puma e a empresa alemã Kinexon, a bola oficial da LaLiga integra um sensor de radiofrequência equipado com acelerómetro e giroscópio, componentes que medem as acelerações e os movimentos de rotação do esférico e permitem identificar os instantes em que este é tocado.

O sensor transmite continuamente 560 sinais por segundo, ao passo que a informação sobre o posicionamento da bola é atualizada 100 vezes por segundo. Os dados são recebidos por uma rede de cerca de 12 antenas instaladas em cada estádio, permitindo determinar a posição da bola por triangulação.

A LaLiga designa por “latido” (ou heartbeat) o sinal temporal que marca o instante exato de cada contacto com a bola. Esta informação acrescenta uma referência objetiva ao trabalho do VAR, especialmente nos lances em que é fundamental perceber o momento em que ocorreu um passe, um desvio ou outro toque.

Mais informação para o VAR, sem substituir o árbitro

Entre as situações que poderão beneficiar desta tecnologia contam-se os foras de jogo muito ajustados, os contactos com a mão, as disputas de bola, os pontapés de canto e os duplos toques em lances de bola parada.

Um exemplo recente é o do penálti de Julián Álvarez frente ao Real Madrid, na Liga dos Campeões de 2025, em que um segundo contacto com a bola, após um escorregão, esteve na origem da anulação do golo. Um sistema que identifique com precisão temporal os contactos poderá fornecer informação adicional em situações semelhantes.

De ressalvar que a tecnologia não toma decisões de forma autónoma nem substitui os árbitros. Os dados são integrados nas ferramentas de apoio à arbitragem e ao VAR, que continuam responsáveis pela análise e validação de cada lance.

Demonstração do sensor na bola, que pela primeira vez será usado num campeonato nacional para auxiliar as decisões da arbitragem. Iniciativa de LaLiga. https://t.co/GOVFxf6b7E — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 13, 2026

14 bolas por jogo e um sistema de carregamento dedicado

A implementação exige uma logística específica. Cada jogo utiliza 14 bolas equipadas com sensores: u

Uma em jogo;

Outra na posse do quarto árbitro;

E as restantes distribuídas por posições fixas em redor do relvado.

Os estádios dispõem de um sistema de carregamento e verificação das bolas e, segundo a informação divulgada sobre a tecnologia, uma carga completa demora cerca de 90 minutos e garante até cinco horas de autonomia. Estas bolas ficam reservadas exclusivamente para os jogos oficiais, não sendo utilizadas nos aquecimentos nem nos treinos.

Indo além da arbitragem, com o sistema xBALL, a LaLiga criou uma nova camada oficial de dados que permitirá enriquecer as transmissões televisivas, com informação sobre a velocidade dos remates, o efeito aplicado à bola e a trajetória de determinadas jogadas. Estas funcionalidades estão a ser disponibilizadas de forma progressiva.

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