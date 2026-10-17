Cientistas batem recorde mundial ao concentrar pulsos de raios X numa área super minúscula

Uma equipa de investigadores conseguiu concentrar pulsos ultracurtos de raios X de elevada energia numa área microscópica, atingindo níveis recorde de intensidade. O avanço poderá ajudar a compreender melhor o comportamento dos eletrões e a forma como a matéria reage quando é exposta a quantidades extremas de energia.

A experiência foi realizada no European XFEL, um dos centros de investigação que utiliza lasers de raios X para estudar a matéria à escala atómica. Os cientistas conseguiram atingir uma intensidade de pico superior a (10^{20}) watts por centímetro quadrado, um valor recorde para pulsos de raios X duros com duração de attossegundos.

Pulsos de luz extremamente curtos e intensos

Os pulsos utilizados na experiência tinham uma duração estimada de apenas 300 attossegundos. Para perceber a dimensão deste intervalo, um attossegundo corresponde a um quintilionésimo de segundo, ou seja, (10^{-18}) segundos.

Estas escalas temporais são particularmente importantes para estudar os eletrões, cujo movimento ocorre de forma extremamente rápida. Com pulsos de luz suficientemente curtos, os investigadores conseguem explorar fenómenos que seriam impossíveis de observar com técnicas convencionais.

Para concentrar a energia dos raios X, a equipa recorreu a um sistema ótico avançado composto por dois espelhos de elevada precisão. Conhecido como Advanced Kirkpatrick–Baez (AKB), este sistema permite focar o feixe tanto na vertical como na horizontal.

O resultado foi a concentração dos pulsos numa área com apenas 180 por 330 nanómetros. Trata-se de uma dimensão aproximadamente 100 mil vezes inferior à largura de um cabelo humano.

Átomos de cobre ajudaram a confirmar o recorde

A equipa não se limitou a calcular a intensidade dos pulsos. Para validar os resultados, os investigadores dirigiram os raios X contra uma folha de cobre e analisaram a radiação emitida pelos seus átomos.

Quando os raios X atingiram o material, retiraram eletrões das camadas mais internas dos átomos de cobre. Os eletrões de camadas exteriores ocuparam depois esses lugares, libertando energia sob a forma de raios X.

Com uma intensidade suficientemente elevada, este processo pode desencadear uma emissão estimulada de radiação, fazendo com que mais átomos libertem raios X na mesma direção. Os investigadores observaram um aumento do sinal emitido e, a intensidades superiores, um fenómeno de saturação.

Este comportamento ajudou a confirmar, de forma independente, os valores de intensidade estimados para os pulsos.

O que muda com esta descoberta?

O desenvolvimento poderá abrir novas possibilidades para investigar as interações entre a luz e a matéria em condições extremas. Em particular, os investigadores esperam conseguir estudar com maior detalhe a dinâmica dos eletrões e os processos físicos que ocorrem no interior de átomos e moléculas.

A longo prazo, este conhecimento poderá contribuir para uma melhor compreensão das reações químicas e dos mecanismos que determinam a forma como a matéria se transforma.

A capacidade de gerar pulsos muito curtos é importante, mas concentrar essa energia num ponto extremamente pequeno é igualmente essencial para realizar experiências mais exigentes.

O trabalho foi publicado na revista científica Optica. O sistema de espelhos utilizado na experiência foi disponibilizado pelo Japão, estando previsto que o European XFEL receba um sistema próprio em 2027, com o objetivo de facilitar a utilização desta tecnologia por investigadores de diferentes países.