Um cão-robô de reconhecimento desenvolvido na China concluiu um teste em condições reais num quartel de bombeiros de Suzhou. Segundo os responsáveis, consegue operar durante 10 minutos seguidos num ambiente a 1000 °C.

O teste decorreu esta semana, num quartel de bombeiros de Suzhou, na província de Jiangsu, no leste da China. O robô foi desenvolvido pelo Instituto de Investigação de Suzhou do Instituto de Tecnologia de Harbin e é apresentado como o primeiro cão-robô de reconhecimento para combate a incêndios do país capaz de suportar temperaturas desta ordem, segundo o jornal Science and Technology Daily, citado pelo Global Times.

De acordo com a mesma fonte, o equipamento consegue operar durante 10 minutos seguidos em ambientes que chegam aos 1000 °C e é adequado para cerca de 95% dos cenários de incêndio. Está equipado com laser-gated imaging, que permite ver através de fumo denso, e com ligações 5G e de transmissão de vídeo que mantêm o controlo estável e a imagem em alta definição mesmo no interior de edifícios com mais de 30 andares, o que possibilita identificar em tempo real focos de incêndio e pessoas encurraladas.

Um problema difícil para os bombeiros

Quando um incêndio num edifício atinge a fase de pleno desenvolvimento e ocorre um flashover, a temperatura interior pode situar-se entre os 300 °C e os 1100 °C. O fumo espesso, carregado de monóxido de carbono, cianeto e outros gases tóxicos, torna a orientação quase impossível a poucos passos de distância, e os bombeiros, que transportam cerca de 20 kg de equipamento de proteção, enfrentam um calor intenso ao aproximarem-se do foco.

O equipamento de reconhecimento atualmente disponível tem dificuldade em lidar com estas condições. Os robôs de combate a incêndios usados na China estão tipicamente classificados para cerca de 300 °C e, como as baterias de iões de lítio podem explodir acima dos 200 °C, um robô sem proteção térmica adequada pode tornar-se ele próprio um risco.

Neste cenário, os serviços de bombeiros e de socorro reconhecem a necessidade de plataformas de reconhecimento que resistam a calor extremo e continuem a transmitir imagens em direto.

Um “casaco” de tecnologia aeroespacial

O robô não é, por si só, resistente ao fogo, uma vez que a proteção resulta inteiramente de um “casaco à prova de fogo” desenhado para o efeito, cujo núcleo é um tecido compósito de várias camadas adaptado de materiais de proteção térmica usados na indústria aeroespacial.

Segundo Guo Shuai, investigador do instituto que liderou o desenvolvimento do fato, “pegámos na tecnologia de proteção térmica originalmente desenvolvida para foguetões e adaptámo-la a um cão-robô“.

Segundo Guo, este material já tinha sido usado em três lançamentos do foguetão Long March 5 e, com a combinação multifuncional agora apresentada, trata-se de uma primeira aplicação a nível mundial.

Segundo Ma Xiaoliang, diretor-geral da Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology, o casaco é como um tecido flexível com apenas cinco a seis milímetros de espessura, composto por várias camadas, em que a exterior resiste à combustão e as interiores asseguram isolamento, absorção de calor e reflexão.

As patas que ardiam como pneus

O desenvolvimento não decorreu sem contratempos, e Guo recordou que, no primeiro teste, as quatro patas estavam em chamas quando o robô saiu. O fato protegeu o corpo, mas a borracha das patas ardeu como se fossem pneus.

A equipa reformulou então a borracha, incorporando materiais retardadores de chama, resistentes a altas temperaturas e refletores de calor, permitindo que as patas entrem no fogo sem se incendiarem e sem transferirem calor para o interior.

Entretanto, Ma Xiaoliang informou que o material está prestes a entrar em produção em massa e poderá, no futuro, ser incorporado também no vestuário de proteção dos bombeiros. O responsável acrescentou que se espera que a utilização de cães-robô de reconhecimento, individualmente ou em operação coordenada com várias unidades, se torne rotineira em cenários de incêndio.

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