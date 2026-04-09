Caças portugueses intercetaram avião militar russo em missão da NATO

Esta semana, dois caças F‑16 da Força Aérea Portuguesa foram acionados para interceptar um avião russo Ilyushin Il‑76 que se aproximava do espaço aéreo da NATO - Organização do Tratado do Atlântico Norte, nas proximidades da Estónia.

De acordo com uma publicação da NATO Air Command, no X, a operação foi desencadeada depois de um avião cargueiro militar Ilyushin Il-76 se ter aproximado da área de responsabilidade da Aliança Atlântica.

Em comunicado, a Força Aérea Portuguesa confirmou que a interceção ocorreu esta segunda-feira, dia 6 de abril, e que a aeronave foi identificada como pertencente à Federação Russa.

O alerta foi emitido pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas de Uedem, após deteção do avião a sobrevoar águas internacionais, nas proximidades do espaço aéreo aliado.

A missão, que "decorreu com sucesso", segundo a Força Aérea Portuguesa, demonstra "o elevado estado de prontidão e a proficiência do destacamento português na monitorização permanente do espaço aéreo da NATO".

Papel dos F‑16 portugueses na defesa aérea

No início de abril de 2026, a Força Aérea Portuguesa iniciou uma nova rotação na missão de air policing da NATO na região do Mar Báltico, mais concretamente a partir da Base Aérea de Ämari, na Estónia.

Esta missão faz parte de uma operação contínua da Aliança Atlântica destinada a garantir a vigilância e defesa do espaço aéreo dos países bálticos, nomeadamente Estónia, Letónia e Lituânia, que não dispõem de caças próprios para esta função.

O destacamento português inclui quatro caças F‑16AM Fighting Falcon e cerca de 95 militares, mobilizados por um período de quatro meses que se estende de 1 de abril até 31 de julho de 2026.

Pouco depois do arranque da missão, os F‑16 portugueses foram chamados a realizar uma intercepção de alerta a uma aeronave militar russa do tipo Ilyushin Il‑76 que voava próximo dos limites do espaço aéreo controlado pela NATO.

Esse tipo de resposta é desencadeado por um processo conhecido como Alpha Scramble, que consiste em lançar rapidamente caças a partir de uma base para identificar visualmente uma aeronave cuja natureza, trajeto ou comunicação com controlos civis é considerada incerta ou sensível.

Na altura do destacamento dos caças portugueses, o avião seguia em direção à área do Báltico em espaço aéreo internacional, mas perto do espaço aéreo sob responsabilidade da NATO.

Quando foi detetado pelos sistemas de radar aliados, os caças portugueses descolaram em alerta para o identificar e acompanhar a sua trajetória, constatando que não representava uma ameaça imediata e cumprindo todas as normas do procedimento de intercepção.

Este episódio marca a primeira resposta de alerta da atual rotação portuguesa desde que os F‑16 assumiram esta missão em Ämari, e é um exemplo prático da forma como a NATO coordena as suas capacidades de defesa aérea.