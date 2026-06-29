A arma da guerra moderna: Airbus e Kawasaki unem forças para criar drone antissubmarino

A Airbus e a Kawasaki Heavy Industries anunciaram uma parceria estratégica para estudar o desenvolvimento de uma versão antissubmarina do Eurodrone U950, o primeiro grande drone militar europeu de média altitude e longa autonomia.

O acordo representa um passo importante para a cooperação entre a Europa e o Japão no setor da defesa e poderá abrir caminho à utilização do aparelho pela Marinha japonesa, reforçando a vigilância das suas vastas áreas marítimas.

Japão deixa de ser observador e passa a parceiro

O memorando de entendimento foi assinado em Tóquio e marca uma nova fase na relação do Japão com o programa Eurodrone.

Desde 2023 que o país acompanhava o projeto apenas como observador, mas passa agora a participar ativamente na avaliação e desenvolvimento de uma variante especificamente concebida para missões de guerra antissubmarina.

Apesar de ser mais conhecida pelas motocicletas, a Kawasaki Heavy Industries é também um dos maiores grupos industriais japoneses, com forte presença nos setores aeroespacial, ferroviário, naval e da defesa.

A empresa trabalhará em conjunto com a Airbus na adaptação da plataforma às necessidades das Forças de Autodefesa do Japão.

Drone preparado para caçar submarinos

O Japão enfrenta um enorme desafio na vigilância das suas águas territoriais, devido à dimensão do arquipélago e ao aumento da atividade naval na região do Indo-Pacífico.

A futura versão antissubmarina do Eurodrone deverá ser capaz de transportar sonobóias acústicas para deteção de submarinos, bem como torpedos para neutralização de ameaças submersas.

Estas capacidades permitiriam realizar missões de patrulhamento durante dezenas de horas consecutivas, algo difícil de alcançar com aeronaves tripuladas.

Um projeto europeu com ambições globais

O Eurodrone é desenvolvido por um consórcio europeu composto por França, Alemanha, Itália e Espanha, sendo coordenado pela Organização Conjunta para a Cooperação em Matéria de Armamento (OCCAR).

O primeiro voo está previsto para 2029 e o sistema foi concebido para executar uma grande variedade de missões militares, incluindo:

reconhecimento e vigilância;

recolha de informações (ISR);

alerta antecipado;

aquisição de alvos;

inteligência eletrónica e eletromagnética;

patrulhamento marítimo.

O aparelho destaca-se por transportar até 2,3 toneladas de carga útil e possuir uma autonomia que pode atingir 40 horas de voo, permitindo operações de longa duração tanto sobre o mar como em espaço aéreo civil graças aos elevados níveis de redundância e segurança incorporados no projeto.

Japão poderá integrar tecnologia nacional

Nos próximos meses, Airbus e Kawasaki irão estudar vários cenários para a versão japonesa do Eurodrone. Entre os pontos em análise estarão a integração de sensores e sistemas de armas desenvolvidos pela indústria japonesa, bem como a eventual produção local de componentes e o apoio técnico durante toda a vida operacional da aeronave.

O objetivo é transformar o Japão num verdadeiro parceiro industrial do programa e não apenas num cliente.

Num contexto internacional em que a procura por drones militares de grande autonomia continua a aumentar, esta parceria poderá representar um dos projetos mais relevantes da próxima geração de aeronaves não tripuladas dedicadas à vigilância marítima e à guerra antissubmarina.