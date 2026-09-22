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A AMD bateu a Intel e vale agora mais de 1 bilião de dólares

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A AMD alcançou um dos momentos mais marcantes da sua história no setor da tecnologia. A fabricante de chips ultrapassou a barreira do bilião de dólares em valor de mercado, impulsionada pela procura contínua por soluções de IA e centros de dados. O feito coloca a AMD num patamar de relevância financeira sem precedentes no segmento dos semicondutores.

Com este resultado expressivo, a marca liderada por Lisa Su tornou-se apenas na quarta fabricante norte-americana de circuitos integrados a atingir este patamar de topo. A empresa coloca-se agora ao lado de pesos pesados da indústria como a Nvidia, a Broadcom e a Micron. O desempenho em bolsa espelha a enorme confiança dos investidores na capacidade de resposta da fabricante às exigências de processamento moderno.

IA, disparo das ações da AMD e distância face à Intel

A valorização das ações da tecnológica tem sido notável ao longo dos últimos meses de negociação ativa. Os títulos da tecnológica iniciaram o ano nos 223 dólares e, após algumas correções pontuais, encetaram uma subida consistente que os levou a superar a marca dos 607 dólares por ação. Trata-se de um retorno financeiro muito significativo para quem acompanhou o percurso da marca desde os primeiros meses do ano.

Este crescimento coloca em evidência a comparação direta com a Intel, a sua mais rival histórica no desenvolvimento de microprocessadores para computadores pessoais e servidores. A Intel também tem registado valorizações e dias muito positivos nas bolsas internacionais, mas a sua capitalização de mercado ronda atualmente os 643 mil milhões de dólares. A diferença confirma a vantagem construída pela AMD na corrida pela liderança tecnológica.

Papel dos centros de dados e diversificação do negócio

O grande motor por detrás deste disparo reside na procura acelerada de infraestruturas especializadas em IA. A empresa já antecipou a expectativa de duplicar as vendas no segmento de centros de dados no próximo ano, justificando o otimismo generalizado dos analistas de mercado. As soluções de processamento avançado continuam a ser determinantes para suportar a infraestrutura de computação em nuvem em grande escala.

Apesar da euforia dos investidores, o setor mantém a consciência de que o ritmo de compras associado ao hardware dedicado à IA poderá abrandar no médio prazo. Gigantes como a Nvidia continuam na dianteira absoluta deste segmento com avaliações bastante superiores. A AMD beneficia de um portefólio equilibrado em vários mercados de consumo tradicional.

A solidez do ecossistema da fabricante sustenta-se na presença consolidada em consolas de jogos e no segmento de processadores e gráficas para computadores pessoais. Esta diversificação de fontes de receita oferece uma almofada de segurança essencial. Garante estabilidade e margem de manobra estratégica perante qualquer oscilação futura na procura industrial de semicondutores.

Apple acelera e ultrapassa a Nvidia como a empresa mais valiosa do mundo

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
1 bilião AMD bolsa Intel

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  1. Avatar de Miguel A.
    Miguel A.

    Não acredito que vivi os anos suficientes para ver isto a acontecer….

    Responder
    1. Avatar de Zé Fonseca A.
      Zé Fonseca A.

      Calma, não é pelos CPUs

      Responder
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